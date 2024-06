Seis de cada diez españoles creen que la crisis de Begoña Gómez penalizará al PSOE en las europeas

domingo 02 de junio de 2024

La investigación sobre Begoña Gómez en un juzgado de Madrid por tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios privados puede tener un efecto en las elecciones europeas. Al menos, eso es lo que opina el 58,1% de los españoles según la encuesta realizada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli. El 32%, en cambio, considera que no tendrá repercusión, mientras que un 9,9% se mantiene en el "no sabe, no contesta".



Las elecciones europeas suelen suscitar poco interés electoral, pero su resultado es fundamental pues el nuevo dibujo del Parlamento Europeo marcará las políticas de la UE -y por tanto de España- para los próximos cinco años. Además, su celebración en estos momentos, con un clima político polarizo y un presidente del Gobierno sostenido por una ecuación escuálida de apoyos, servirá para tomar el pulso de la salud política de Pedro Sánchez y del principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP).



Llama poderosamente la atención que solo la mitad del electorado socialista considera que el proceso abierto contra Begoña Gómez no va a tener consecuencias electorales. El 54,5%, en concreto. Por contra, un 31,8% de los votantes de Sánchez cree que sí le va a afectar en las urnas, y un 13,6% prefiere no mojarse en la respuesta.



El electorado de Sumar, en cambio, se inclina a pensar que la investigación sobre Begoña Gómez sí va a afectar a las elecciones. Es la postura que mantiene el 43,1% de estos electores frente al 35,3% que lo niega. Los votantes de PP y Vox, en cambio, consideran claramente que el proceso judicial sí va a tener consecuencias. Así lo considera el 88,5% de los votantes del PP y el 83% de los de Vox.