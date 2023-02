Patricio denuncia que Page “está manipulado” las listas de espera sanitarias de la región para ocultar “su nefasta gestión”

A raíz de una información publicada en un medio nacional que asegura que PSOE ordena por mail esconder pacientes de sus listas de espera sanitarias mientras impulsa la huelga contra Ayuso en Madrid

jueves 23 de febrero de 2023 , 20:30h

. La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha mostrado “su más absoluto rechazo” al modus operandi que está llevando a cabo el PSOE en materia sanitaria. La portavoz ha criticado que los socialistas “sin ningún tipo de escrúpulos” estén “manipulando” las listas de espera en Castilla-La Mancha con dos objetivos claros: “ocultar la nefasta gestión de Page y de su Gobierno, y a su vez, seguir órdenes de su formación a nivel nacional, para contribuir al acoso y derribo que están llevando a cabo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria”.



Patricio ha hecho estas declaraciones a raíz de una información publicada en un medio nacional en la que aseguran “que el PSOE ha ordenado por mail esconder pacientes de sus listas de espera sanitarias mientras impulsa la huelga contra Ayuso”.



Este medio asegura, ha explicado Patricio, que la orden del PSOE consiste en que los pacientes con una demora superior a los 90 días en las primeras consultas sean trasladados al sistema de recuento de listas de espera “de una forma diferente a la utilizada hasta el momento”. De este modo, el sistema informático que emplean en Castilla-La Mancha, denominado Mambrino, “no ofertaría una cita para entregar al paciente con esa demora”.



De esta manera, el sistema que emplean para gestionar las listas de espera abriría automáticamente una opción de registro en una lista de espera de consultas externas, “un indicador sobre el que la atención política es claramente inferior y que no refleja ya esa demora de más de 90 días”. Con esta acción se llevarían los pacientes con mayor demora a un segundo apartado, “con lo que los datos recabados por el sistema nacional ya no los recogerían en el análisis más empleado y criticado desde el punto de vista político”.



La portavoz ha aseverado que, una vez más, los socialistas “vuelven a maquillar” estas cifras “sin ningún tipo de escrúpulos” para mejorar en las comparativas de listas de espera sanitarias de las comunidades autónomas, “escondiendo los malos datos de los últimos años en la región en asistencia sanitaria”.



Estas malas artes, ha afirmado, “no son nuevas, se suman a las ya empleadas por el Gobierno socialista de Page a finales de año, con el beneplácito del PSOE de Guadalajara, en la que misteriosamente desaparecieron pacientes con el mismo objetivo”.



Por ello, el Defensor del Paciente basándose en los datos que el Sescam facilitó al Ministerio de Sanidad donde se podía observar que de noviembre a diciembre de 2021, por arte de magia desaparecieron 7.500 pacientes que ocupaban el apartado de más de 180 días de la lista de espera quirúrgica pidió al Ejecutivo de García-Page realizar una auditoría para aclarar tal despropósito. El Defensor del Paciente también solicitó el diseño de un plan específico para frenar las listas de espera, “algo que desde el PP llevamos denunciando meses y hemos propuesto un Plan de Choque para aliviar estas listas de espera que ha sido menospreciado y rechazado por el ejecutivo socialista”.



“Castilla-La Mancha no se merece un presidente manipulador y mentiroso, sólo preocupado por su supervivencia política y al servicio de los intereses de su partido a nivel nacional, aunque ello conlleve condenar la sanidad y con ello, la salud de los castellanomanchegos”.



Finalmente ha recordado que Paco Núñez, esta misma semana, “se ha comprometido ante notario con la sanidad, y cuando sea presidente de Castilla-La Mancha entre sus compromisos están recuperar la Carrera Profesional, modernizar la Atención Primaria y a reducir de las listas de espera”.