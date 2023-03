Las transparencias del vestido de Rosalía en los Premios Billboard no dejan a nadie indiferente

domingo 05 de marzo de 2023 , 13:51h

La cantante Rosalía sorprendió en los premios Women in Music de las revista musical Billboard en Los Ángeles con un arriesgado estilismo en el que llevó al límite las transparencias y dejo parte de sus pechos al descubierto.



Fiel a su estilo rompedor y natural, la artista llegó a los premios con un estilismo compuesto por un vestido transparente adornado con pedrería negra.



Un pieza que combino, en la parte superior, con un jersey de cuello alto de manga larga y corte "crop" que dejaba parte de sus pechos al descubierto. Para la parte inferior, de decantó por un "culotte" negro que cubría el ombligo y botas de caña alta y tacón. La cantante de Despechá evito lucir joyas y escogió para la ocasión un maquillaje suave y el cabello recogido de manera informal.



Rosalía se ha convertido en la primera artista en recibir el premio a la productora del año en los galardones Women in Music, de la revista musical Billboard. "Para mí es muy especial (recibir el premio) porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción”, expresó la cantante española desde el escenario del Youtube Theater de Los Ángeles.



La autora de Malamente agradeció "primero a Dios", después a su familia y en tercer lugar a su equipo y honró el trabajo de todas aquellas cantantes que la precedieron e inspiraron a convertirse en artista.



"(Billboard) Muchas gracias por celebrar a mujeres que creamos música, yo hago mis propias canciones, escribo mis propias letras y produzco mi propia música. Este premio lo dedico a las futuras productoras porque sé que no soy la primera y que no voy a ser la última", añadió.



La revista musical entrega estos galardones anualmente para condecorar el trabajo de artistas, creadoras, productoras y mujeres ejecutivas con una carrera en ascenso y que hayan aportado nuevas ideas a la industria de la música en los últimos años.