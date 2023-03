Arranca Supervivientes 2023 con los saltos desde el helicóptero

domingo 05 de marzo de 2023 , 14:06h

'Supervivientes 2023' ya ha comenzado y, como en toda la gala inaugural, los concursantes han empezado la aventura lanzándose al mar desde un helicóptero. En grupos de tres, todos y cada uno de ellos, salvo los integrantes del grupo 'Tierra de nadie' que lo harán el próximo domingo, se han ido tirando al agua uno a uno.



La hija de Raquel Bollo ha sido la encargada de inaugurar la ceremonia. Momentos antes de saltar, se ha acordado de toda su familia y, especialmente, de su hija: "Estoy pensando en mi madre, mi hija, mi familia...¡Familia, os amo!", decía. Instantes después y tras santiguarse, se lanzaba al agua muy decidida.



El drama de Ginés: se tira sin saber nadar



El siguiente era Ginés, el rey de los bocadillos. Mientras charlaba con Jorge Javier, el 'tiktoker' ha desvelado algo que nadie esperaba: no sabe nadar. "Estoy cagad* de miedo", decía. Y, a continuación, sus intentos por saltar se han convertido en un continuo 'me levanto y me siento': "En realidad está haciendo sentadillas", bromaba el presentador.



No nada "ni gota, cero" y ha lanzado una petición muy seriamente: "Si no salgo, id a por mí con una cuerda o lo que sea". Pero, finalmente, se ha armado de valor y ha conseguido saltar.



Arelys dedica su salto a Yulen



La última concursante de la primera tanda en saltar ha sido Arelys. La madre de Yulen, exconcursante de 'Supervivientes 2022' se dejó la piel defendiendo a su hijo durante su participación en el concurso. Ahora es ella quien se enfrenta a la aventura y, nada más comenzar, no ha podido evitar acordarse de él: "Le quiero con locura".



El siguiente grupo de tres ha estado compuesto por Diego, Katerina y Asraf. El primero de ellos en saltar ha sido Diego, que ha aprovechado la ocasión para mostrar su agradecimiento y reconocer que está viviendo su sueño: "Estoy flipando. He soñado siempre con este momento y es mejor de lo que había soñado", ha comenzado. "Quería dedicar mi salto a toda la gente que tiene un sueño, una meta. Este es el mío. Que sigan luchando por ello porque al final todo se cumple", ha continuado antes de lanzarse al agua muy entusiasmado.



Mientras tanto, Katerina "hiperventilando"



La adrenalina que transmitía Diego, se contrarrestaba con la inquietud que transmitía Katerina. "Creo que está hiperventilando", ha comentado Jorge Javier mientras observaba su estado de nervios. "No puedo hablar, estoy muy nerviosa, me cuesta mucho respirar”, ha explicado. Pero, finalmente, ha conseguido dejar a un lado los miedos.



Asraf, muy emocionado



El novio de Isa Pantoja era el último de su ronda en saltar. Mientras se preparaba, no ha podido evitar emocionarse protagonizando así las primeras lágrimas de la edición. Ha sido, precisamente, cuando ha hablado de su novia y toda su familia: "Le dedico el salto a mi familia, a Isa, que te echo mucho de menos, que lo sepas. A Albertito, a Anuar, a mis padres. Que os quiero mucho y os echo mucho de menos".



El secreto de Jaime Nava



El deportista se disponía a saltar y algo llamaba la atención de Jorge Javier: "Se te ve un brazo por la tele...", le decía bromeando. Él contaba entonces cómo se había preparado para el concurso y se sinceraba con el presentador: "Estoy pasadísimo. Estoy gordo. He estado cargando estas semanas. Me lo habían advertido. He estado comiendo mucho".



La prenda más especial de Gema Aldón



A su lado, Gema Aldón. La hija de Ana María lucía una camisa de manga larga que ha llamado la atención de Jorge tal y como había hecho minutos antes el brazo de Jaime. Ha sido entonces cuando ha explicado el motivo: "Este chaleco lo pinté con mi papasito hermoso y con mi pequeña princesa, mi gran futbolista y mi niña Nicole". Y después de haber compartido la importante de su camisa, saltaba haciendo un giro en el aire.



Con la energía que le caracteriza, Adara ha mandado un potente mensaje antes de saltar del helicóptero agradeciendo su participación en 'Supervivientes 2023' y, además, ha decidido dedicárselo a las personas que más quiere: "Quiero dedicarle este salto a mi hijo, Martín. Mamá te ama muchísimo. Quiero dedicárselo también a mi madre por estar conmigo siempre".



El presentador recibía su agradecimiento y le dedicaba también unas sentidas palabras: "Nos has dado tan buenísimos momentos, a mí personalmente me los has dado, ojalá nos los sigas dando en este concurso. Te quiero, Adara, al agua".



El mensaje de Jonan Wiergo a su novio



Última tanda. Jonan, Manuel Cortés y Patricia Donoso cerraban la ceremonia. El influencer se mostraba de lo más entusiasmado y se acordaba de su pareja: "Jorge, qué fuerte. Muy heavy. No asimilo esto. Estoy viendo muchas cosas, un paisaje muy bonito. A mi novio... Madre mía, te quiero mucho, he pensado mucho, qué días mas largos. ¡Qué heavy Dios mío de mi vida!".



Manuel Cortés: un salto con mucho arte



Cuando le ha tocado el turno al hijo de Raquel Bollo, Jorge Javier Vázquez le ha pedido que cantara algo en directo: "Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero", ha empezado a entonar él. Y, por último, antes de lanzarse, dedicatoria para su "familia al completo".



Patricia Donoso y su agobio monumental



Ha sido la última en saltar. Sus nervios eran palpables durante su conversación con Jorge Javier. A pesar de que lo intentaba, no era capaz de saltar al agua. "'¡No me tiro, no puedo!", repetía. Su salto se ha convertido en uno de los más complicados de la noche y, finalmente, ha tenido que ver al helicóptero descender para lanzarse al agua.