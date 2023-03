La provincia de Guadalajara tiene una de las mayores brechas salariales de España, situándose en el 31 %

Pintada reivindicativa en Guadalajara con motivo del 8M

miércoles 01 de marzo de 2023

Con motivo del próximo 8 M, este miércoles UGT ha organizado una pintada reivindicativa, durante la cual se ha puesto de manifiesto todo lo que queda por hacer en materia de igualdad.



La responsable de igualdad de UGT en Guadalajara, María Victoria Rodríguez, ha reiterado el compromiso del sindicato con la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, frente a quienes niegan la violencia de género y quieren criminalizar el feminismo.



También se ha referido a las trabajadoras del sector limpieza que llevan tiempo en conflicto en la región por una patronal que se niega a negociar un convenio justo. “Este 8 de marzo queremos hacer visibles especialmente a nuestras compañeras del sector limpieza. Un sector altamente feminizado, con alto porcentaje de contratos parciales que han estado en huelga dos semanas frente a una patronal que se niega a avanzar en las negociaciones de un convenio justo. Pedimos la implicación activa de las administraciones públicas en este conflicto”.



La responsable de igualdad también ha subrayado los preocupantes datos de la brecha salarial en la provincia. Y es que mientras en el resto de España las subidas del smi están ayudando a reducir la brecha salarial, en la provincia no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado en casi dos puntos situándose en la escandalosa cifra del 31 %.



Por su parte, la secretaria general de UGT FeSMC Castilla-La Mancha, Ana González, ha querido resaltar los avances logrados gracias a la negociación colectiva, pero ha recordado que todavía queda muchísimo por hacer.



“El aumento del SMI ayuda en gran medida a ir reduciendo poco a poco la brecha salarial, ese es un gran avance. Otro gran paso ha sido la ratificación del convenio 189 de la OIT, con el cual, termina la discriminación sexista que existía para las trabajadoras del hogar en relación a la ley de prevención de riesgos laborales, así como de la cotización, protección por desempleo y del Fogasa. También valoramos positivamente el inicio de ratificación del convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Una demanda histórica de nuestro sindicato”.



La secretaria general de UGT FeSMC CLM, ha reivindicado el importante papel de la negociación colectiva para erradicar la violencia que se ejerce en el ámbito laboral contra las mujeres. “Hay que seguir hablando de corresponsabilidad, la parcialidad sigue teniendo rostro de mujer, y es urgente adoptar medidas efectivas de corresponsabilidad, así como educar en igualdad para tener una sociedad equitativa en autonomía y libertad. Es primordial que las mujeres demos nuevamente un paso al frente para seguir avanzando en derechos y no permitir un atisbo de retroceso frente a los derechos y libertades ya logradas”.