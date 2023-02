Una sevillana inicia una campaña para unir a víctimas de ley de "solo sí es sí"

jueves 16 de febrero de 2023 , 21:06h

Lucía Castro, una joven sevillana de 21 años, ha iniciado una campaña para intentar encontrar a jóvenes que, como ella, se hayan visto perjudicadas por las rebajas de condena de sus agresores sexuales por la ley del 'solo sí es sí', tras conocer que un juez ha rebajado seis meses la pena de once años impuesta a su tío por abusar de ella cuando tenía 6 años.Según ha explicado a EFE este jueves, su "tío político" fue condenado en 2021 por unos abusos sexuales "que pude contar a un familiar cuando yo tenía 13 años"; así se inició un largo camino judicial que terminó con la condena en firme de su abusador sexual, que inicialmente recurrió la pena al Tribunal Supremo.La joven, que reconoce que no ha seguido el proceso de debate político originado por esta ley, ha dicho que una mañana la llamó su abogado para decirle que su tío había pedido una revisión de su condena. "Y ayer me enteré de que le habían quitado seis meses", de modo que teme que en unos cuatro años pueda comenzar a tener beneficios penitenciarios y salir en libertad antes de lo previsto.Ante ello, ha hecho un llamamiento "a mujeres que estén sufriendo lo mismo" que ella, ya que no pueden olvidar que una violación cuando eres niña "te marca para toda la vida, en todos los sentidos", y está, incluso, estudiando con su abogado la reclamación de una indemnización por los "daños y perjuicios" sufridos.Ante la posibilidad de que otras mujeres en España estén sufriendo lo mismo, ha pedido que quien quiera se ponga en contacto con ella para realizar acciones conjuntas, de modo que se establezca una normativa que haga que sean indemnizadas de alguna forma todas las afectadas.El primer paso sería crear una asociación o plataforma de afectadas, para lo que ha creado una dirección de correo electrónico ( [email protected] ), a la que se pueden dirigir quienes quieran participar.Lucía Castro asegura que es consciente de que la rebaja de la condena no se puede recurrir, pero espera que, al menos, "otras mujeres sepan que no están solas y podamos unirnos".