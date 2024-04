El onubense Antonio David Villegas y la cifontina Beatriz Martínez estrenan el palmarés de la I Prueba MTB de Valdesaz

lunes 29 de abril de 2024 , 12:04h

Valdesaz-Brihuega. 29 de abril de 2024. Valdesaz se ha estrenado este domingo como localidad organizadora de una de las carreras del Circuito de la Diputación Provincial de Guadalajara, que en 2024 llega a su XI edición. El nombre de esta bellísima localidad alcarreña, pedanía de Brihuega, proviene de los numerosos sauces o mimbreras que escoltan el río Ungría al paso por el pueblo. La calle Mayor distribuye el caserío en dos mitades, teniendo en su centro la plaza presidida por la Iglesia de la Concepción. También a destacar es la fuente del siglo XVIII situada junto a la plaza, salida y meta ayer de la carrera.

Valdesaz ha debutado a lo grande. Después de un sábado desapacible de lluvia, el domingo amanecía fresco en La Alcarria, pero con sol, oscurecido a veces por alguna nube que nunca amenazó con hacerse agua. La que cayó el sábado, absorbida por el terreno, servía para fijarlo, propiciando una prueba que los participantes han calificado de inmejorable, tanto en cuanto a organización y logística, como a recorrido y estado de sendas y pistas.

“Nos hemos estrenado este año como tercera prueba del Circuito MTB de la Diputación, con un día perfecto. La lluvia ha dejado el suelo compacto. Los corredores han sufrido, pero han disfrutado”, contaba ayer por la mañana Alejandro Puerta, director de carrera y portavoz de la comisión de festejos del pueblo que organizaba su I Prueba MTB Valdesaz, con el apoyo del Ayuntamiento de Brihuega. El trazado que han preparado era muy exigente, con subidas pisteras y bajadas por senda y una traca final “que es lo más duro”. Alejandro daba las gracias a los cerca de cuarenta voluntarios que han hecho posible el inmejorable estreno de su pueblo en el circuito, visiblemente satisfecho. “Si no hay problemas el año que viene con los permisos de Medio Ambiente, y la Diputación y el Ayuntamiento cuentan con nosotros, convocaremos la segunda edición”, terminaba.

Al filo de las diez de la mañana comenzaba la cuenta atrás, previa a la salida desde la Plaza Mayor. La dieron Alejandro Puerta, y el coordinador del circuito, Javier Fernández, como representante de Eload Team, el partner a quien la Diputación ha confiado la coordinación del Circuito. Tras el BMW eléctrico de uno de los nuevos patrocinadores, Auto Premier, que ha apostado por el MTB en Guadalajara, salían 242 corredores, una cifra magnífica para tratarse de un estreno: 211 en la ruta larga, incluidas las e-bikes y 31 en la corta.

Como en todas las carreras del circuito arriacense, la organización daba la opción de participar a las categorías inferiores y a bikers menos entrenados en una prueba asequible para cualquier estado de forma, fomentando con ello la práctica del deporte. A esa hora, el mercurio marcaba los 11ºC. Por delante del pelotón, 53 kilómetros, con un tremendo desnivel positivo, de 1.300 metros, para los que elegían la opción más dura, y 32 kilómetros para las categorías inferiores y quienes preferían la ruta corta, en este caso con menos de la mitad de desnivel (600 metros).

Un recorrido exigente, para más de dos horas sobre la bici

El primero en cruzar la meta era el onubense, Máster 30, Antonio David Villegas (Patron MTB Racing), que trabaja una temporada, hasta junio, en Madrid. Paró el crono en 2h 15´37”, a una media de 23,45 kms/h. Al vencedor, le habían llegado las buenas críticas que tiene el Circuito MTB de Guadalajara, como uno de los mejores de la zona centro, y ayer se decidió a probar. El corredor andaluz ha confirmado en primera persona todo lo bueno que había oído de él. “El día se presentó fresquito, pero ya con la primera subida se nos ha quitado el frío. El recorrido alternaba subidas tendidas con bonitas bajadas por senda”. Según el ganador, la lluvia que cayó el sábado había asentado el terreno, “la zona de piedras agarraba… Me ha encantado el trazado”, opinaba nada más cruzar la meta.

Por ser su primera participación, no salía en el cajón de los primeros del Circuito, y le tocó remontar. Después de tomar el camino de Pajares y bajar por el barranco de Valdehita hasta llegar a una senda paralela al río Tajuña, en la primera subida, por el camino del barranco de Valdullán, Villegas ya había conectado con el grupo de elegidos. Este núcleo, inicialmente de ocho corredores del que se fueron descolgando unidades, es el que llegaba junto prácticamente hasta la última subida a las placas solares de Valdesaz. Allí se producía la selección definitiva. En cabeza de carrera quedaron sólo tres corredores, el onubense, Jorge Díaz y Juanjo Muñoz. Después de entrar segundo en la última senda, Villegas remontó, adelantando al líder de la categoría Élite e imponiéndose en la meta en un emocionante sprint y con el mismo tiempo que él. Muy contento con su victoria, al ganador aún le quedan unos meses en Madrid, por lo que “volveré”, decía. Villegas corre el campeonato de España de XCO, que en su modalidad de rally, se va a disputar en Huelva. “Y ese es el círculo rojo que tengo en el calendario de esta temporada”, terminaba el ganador.

Segundo ha sido el líder de la categoría Élite, Jorge Díaz Barbi (Flyz Rothar Racing Team CDE). Llegó en el mismo segundo que Villegas. El biker de Torrelaguna, que lleva años corriendo el circuito, ha estado más cerca que nunca de ganar una carrera por primera vez. “Me falta ese puntito. Ojalá pueda rematarlo alguna vez”, confesaba a su llegada. En todo caso, se marchaba “contento” de Valdesaz, “una de mis mejores carreras en el circuito”. Sobre el estado del terreno, coincidía con el ganador en calificarlo como “perfecto”, mientras que definía el recorrido como “muy chulo”. Según Díaz, la de ayer ha sido de las carreras más bonitas y una de las más duras de cuantas ha corrido en Guadalajara. El segundo contaba su versión de la llegada. Ya cerca de la meta, y después de la selección final, “nos ha sorprendido la última senda”, cuando pensaban que la llegada era inminente. “He tenido la suerte, o la picaresca, de tomar la delantera, pero el final se me ha hecho largo. Me he quedado sin desarrollo y el otro corredor venía fuerte”, contaba. Tanto, que lo rebasaba en el último suspiro. El de Torrelaguna es un fan del Circuito de Guadalajara. “Me encanta, soy un fijo y vendré a todas las carreras que pueda. Está cerca de Madrid, la gente se vuelca en cada prueba, y eso se nota mucho en los recorridos, y en el ambiente postmeta”, señalaba el subcampeón, que además de competir en Guadalajara, aspira a hacerlo también en el Campeonato de España.

Y sólo cuatro segundos después llegaba el que había sido primero en Mondéjar, Juanjo Muñoz (Flop CMC). Su tercer puesto lo mantiene, “sufriendo”, como líder de la categoría Máster 40. “Como es habitual en el Circuito de Guadalajara se ha competido a un ritmo muy alto desde la salida. He aguantado en las subidas, muy largas. Y, poco a poco, el grupo se ha ido abriendo, hasta quedar sólo tres corredores en cabeza, que nos hemos jugado la victoria en un sprint muy largo, agónico”, resumía. Sobre el recorrido, Muñoz afirmaba que “La Alcarria nunca defrauda a quienes nos gusta el MTB” y agradecía el trabajo de la organización. “Ha estado de diez”, terminaba.

Rafa Revuelta (Ceballos Eload Racing Team), todo regularidad, ha hecho cuarto, con 2h 16´25”. Con ese puesto, mantiene el liderazgo en la categoría de Máster 30. “Valdesaz ha sido MTB puro y duro. Pensaba que la carrera se iba a romper antes, pero no ha sido así. En cabeza se consolidó un grupo amplio de corredores, que se ha ido reduciendo según pasaban los kilómetros”, decía en meta. La clave ha estado en las subidas a Fuentes de La Alcarria y a Valdesaz. Entre una y otra, Rafa aún tuvo la oportunidad de conectar con los primeros, pero, “iban muy fuertes”. El trillano tiene como objetivo la victoria en su categoría. “Vamos por buen camino”, aseguraba. Y no le falta razón. Ayer distanciaba a sus rivales directos un poco más, puesto que Villegas no compite por la general. “De aquí al final, toca seguir mejorando, con constancia, pero sobre todo, disfrutando de Guadalajara. Todo el que viene de fuera, lo dice. No hay otro circuito igual, en cuanto a recorridos, buen rollo, respeto al rival y compañerismo”, terminaba.

En féminas, Beatriz Martínez (Ceballos Eload Racing Team) se hacía con el triunfo, el segundo en las dos carreras en las que ha participado: Mondéjar y Valdesaz, con un tiempo magnífico (2h 39´18”). Con su victoria, asalta el liderato en Élite féminas, en una carrera que no comenzó bien para la cifontina. “El perfil me beneficiaba. Me vienen mejor las subidas y las sendas que las pistas y los llanos”, aseguraba en meta. Sin embargo, Martínez tuvo que remontar, después no haber salido en el cajón de los primeros y superar una caída inicial. “Un enganchón con el manillar me tiró al suelo. Pero me he ido recuperando y acercando al grupo, pasando a las féminas que tenía delante, y aguantando el ritmo hasta el final de la carrera”, explicaba. Como el resto de participantes, hablaba maravillas del recorrido. “Es un constante subir y bajar el valle del río Ungría, ni un metro llano, entre carrascas, con un paisaje verde intenso, y con un terreno que agarraba y daba mucha confianza”. Beatriz tiene como objetivo competir de nuevo por la general del Circuito, que ya encabezó en 2023. “Es un disfrute, siempre con pruebas nuevas perfectamente organizadas”, afirmaba. La hoy ganadora no escatima nunca los elogios para la organización: “Las sendas estaban limpias y bien marcadas, con voluntarios en los puntos clave y en los avituallamientos. Les pongo un diez en su estreno”.

Segunda ha sido la gran rival, y amiga de la cifontina, Esther Tabernero, con un tiempo de 2h. 53´51”. “He disfrutado la carrera una barbaridad, sobre todo los últimos diez kilómetros, que pensaba que se me iban a hacer bola”, afirmaba. La brutal subida de Fuentes de La Alcarria ha sido “la guinda del pastel”. Esther competirá el 18 de mayo en el campeonato de España de triatlón media distancia, su especialidad. El Circuito MTB de Guadalajara le sirve también para prepararse de cara a la que será la gran cita de su temporada. Tercera ha sido la argandeña Mirentzu Rodríguez (Seral Bike CDE), con un tiempo de 3h. 28´15”. “Hacía mucho tiempo que no veía una carrera tan bien trabajada y con tanto sendero. Ha sido un gusto correr aquí. Subías por pistas, bajabas por sendas, con su punto de técnica, y además tenía unas vistas espectaculares”, contaba en meta. Al igual que el ganador masculino, Mirentzu conoció el circuito por las buenas referencias que le habían llegado, y que ha confirmado en las dos pruebas que ha corrido.

En la entrega de trofeos ha estado el concejal de Deportes de Brihuega, David Millano. “La carrera ha sido muy bonita y perfectamente preparada por la comisión de fiestas de Valdesaz, con unos paisajes preciosos. Brihuega ya cuenta con una carrera consolidada, que se corre el primer fin de semana de agosto, pero por terreno y paisaje, podemos hacer muchas más”, afirmaba. El concejal de Deportes briocense daba las gracias a los voluntarios que han organizado la carrera, pero también al Ayuntamiento Brihuega, Diputación y Junta de Comunidades. “Sin el apoyo de las instituciones, días perfectos de bici como estos, no serían posibles, con gran participación en una gran carrera”, terminaba.

El primero en cruzar la meta en la ruta corta ha sido Hugo Ciordia (Alcarreña de Ciclismo), aún en categoría infantil, con un tiempo de 1h. 28´52”.

Han sido cerca de 40 los voluntarios locales que han convertido en una gran fiesta MTB el estreno de Valdesaz en el Circuito de Guadalajara. También han estado presentes voluntarios de Protección Civil de Brihuega. Guardia Civil y Ayuntamiento de Brihuega también han colaborado para el perfecto desarrollo de la I Prueba MTB Valdesaz. El parte de lesiones se ha saldado, simplemente, con contusiones y caídas, que no han revestido gravedad. Al terminar hubo comida popular, consistente en un plato de pasta más bebida.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Mateo Alcivar (2h 26´13”). En Sub23, Roberto Fernández (2h 32´53”); en Elite, Jorge Díaz (2h 15´37”); en Máster 30, Antonio David Villegas (2h 15´37”); en Máster 40, Juanjo Muñoz (2h 15´41”); en Máster 45, Néstor González (2h 19´30”); en Máster 50, Marcos Novalbos (2h 39´18”); en Veteranos, Carlos Gabriel Prieto (2h 32´07”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 11´35”); en féminas máster, María Chamorro (3h 40´41”), y en eléctricas, Víctor Azcona (2h 06´32”). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Hugo Ciordia (1h 28´52”). El equipo ganador hoy en la I Prueba MTB Valdesaz ha sido el Ceballos Eload Racing Team.