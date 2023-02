El genial Pepe Viyuela llega el sábado 25 al Multiusos de Valdeluz con ‘Encerrona’, su espectáculo más carismático

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de febrero de 2023 , 12:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva de un payaso que vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario y, cuando entra en acción, no sabe dónde se está metiendo. De un personaje engañado que irrumpe en escena porque le han dicho que ese es el camino y, de pronto, se encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él no venía a actuar pero se ve obligado a hacerlo. El terror que provocan las miradas de ese público le hacen que quiera escapar, buscar una salida. Solo hay una, pero hay ‘alguien invisible’ que le impide huir y le obliga a permanecer en el escenario. Es el argumento de ‘Encerrona’, el espectáculo de Pepe Viyuela que durante varios años ha cosechado éxitos de crítica y público por toda España y que el próximo sábado 25 de febrero llega al auditorio del Edificio Multiusos de Valdeluz. Será a partir de las ocho de la tarde y con entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto, que es de casi 180 butacas.



Solo ante el peligro y como si fuera un bufón de la corte, el personaje al que da vida Pepe Viyuela intenta salir del paso con ayuda de una serie de objetos cotidianos como únicos compañeros de travesía. En el imaginario colectivo de millones de espectadores se guardan en la memoria sus dificultades para tocar la guitarra, subir por una escalera, enfundarse una chaqueta o sentarse en una silla. Este año ‘Encerrona’ cumple 30 años de historia, setenta y cinco minutos de humor para todos los públicos en un montaje donde el actor riojano muestra su calidad como intérprete y clown, poniendo en cada escena diversas técnicas teatrales. Siempre al servicio del humor, del público, de la sonrisa. Organizado por la concejalía de Cultura, 150 entradas se podrán retirar de forma anticipada en la biblioteca municipal de Valdeluz en el horario de atención al público, mientras que las veinticinco restantes se reservan para el día de la función. Hasta un máximo de dos entradas por persona, que serán válidas hasta un cuarto de hora antes del espectáculo pues, una vez comenzada la función, no se podrá acceder al recinto.



‘Casi una hora y media de situaciones disparatadas donde, solo en el escenario, Pepe Viyuela improvisa, sufre, juega, se divierte y convierte al público en cómplice de sus miedos y tareas imposibles’, invita Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. ‘Encerrona’ reúne algunos de los mejores números de la historia del humor de nuestro país y demuestra que hacer el payaso puede llegar a ser un arte. Como si fuera un niño, el personaje se enfrenta por primera vez a utensilios que para el espectador no tienen ningún misterio y para él son absolutamente misteriosos y sorprendentes. En los que encuentra un escudo que le sirve de protección. Los objetos son ya suyos, juega con ellos y experimenta. Eso cuando no sucede lo contrario, porque unas veces son sus amigos y otras se convierten en terribles enemigos. Una metáfora en la que el payaso es cada una de las personas del público y su juego no es sino nuestra vida, porque estamos obligados a existir y a actuar sin saber dónde nos hemos metido, así que hay que seguir adelante.



Clown, humorista y actor, Pepe Viyuela es uno de los artistas cómicos más conocidos y distinguidos de nuestro país. Con décadas de brillante trayectoria a sus espaldas, alcanzó la popularidad gracias a su participación como actor recurrente en el histórico programa de televisión ‘Un, dos, tres…’ y su famosa frase ‘Pero ¿esto qué es?’ a comienzos de los noventa. A partir de ahí, no tardó en consolidar su talento en teatros e intervenciones televisivas hasta meterse al público en el bolsillo con su peculiar estilo de hacer humor. En 2016 recibió el Premio MAX de las Artes Escénicas a mejor actor protagonista por su trabajo en ‘Rinoceronte’ y dos años antes se hizo acreedor al premio de la Unión de Actores a la mejor interpretación masculina secundaria en televisión por ‘Aída’. En su haber también tiene un Premio Ondas, el Premio ‘Teatro Rojas’ o el Internacional de Poesía ‘Margarita Hierro’. Memorables son sus apariciones en series como ‘Manos a la obra’, ‘Hospital Central’, ‘Olmos y Robles’ o ‘Águila Roja’, o en largometrajes como ‘Tierra’, ‘El milagro de P. Tinto’, ‘Escuela de seducción’, ‘Di que sí’ o ‘García y García’.