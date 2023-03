Podemos recuerda al Ayuntamiento de Yebes que es “el momento ideal” para tratar los más de 2000 árboles enfermos del municipio"

Juli Amadeu Àrias, candidato a la alcaldía, considera “pertinente” esta solicitud, cuando el viceconsejero de Medio Ambiente participa en una jornada provincial sobre “buenas prácticas en gestión ambiental” en Yebes

jueves 16 de marzo de 2023 , 09:46h

Podemos ha vuelto a solicitar que el Ayuntamiento de Yebes trate los más de 2000 árboles enfermos del municipio, tanto en Valdeluz, como en el casco histórico y sus alrededores. Este jueves, el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Fernando Marchán, participa en una jornada provincial sobre “buenas prácticas en gestión ambiental” en el Edificio Multiusos de Valdeluz, junto a otros cargos autonómicos, provinciales y locales. En este sentido, el candidato de Podemos a la alcaldía de Yebes, Juli Amadeu Àrias, ha considerado “pertinente” la coincidencia de esta jornada con la solicitud de inicio de tratamiento de los plátanos de sombra. “Esperamos que José Miguel Cócera y Vidal Gaitán entren en razón y atiendan nuestra reiterada demanda”, ha dicho Àrias.



La formación morada local lleva desde julio de 2021 denunciando la “pasividad” del equipo de gobierno en este asunto, tras constatar entonces la enfermedad de los árboles con Ecologistas en Acción de Guadalajara, entre otras organizaciones y expertos. En un primer momento, como reveló en prensa Podemos, “Cócera y Gaitán negaron el problema y llegaron a distribuir por canales oficiales del Ayuntamiento de Yebes que los árboles no tenían ‘ni plaga por insectos ni enfermedad transmitida por hongos’, sin ser cierto y sin respaldo de ningún informe, como demostramos y tuvieron que admitir a regañadientes”. Sin embargo, señala Àrias, “lo realmente importante y lo único que queremos es que se ponga ya una solución, que pasa por aplicar un tratamiento fungida, que hay que iniciar esta primavera”.



Piden “coherencia” a Cócera y a Gaitán



Los plátanos de sombra están presentes en prácticamente todas las calles de Valdeluz, urbanizadas y no urbanizadas, así como el casco histórico de Yebes: en la travesía de las Arreñas, alrededor de las pistas deportivas y en los “descuidados” parques de la Ermita de la Soledad y del Lavadero. Podemos ha explicado que “el inicio de la primavera es el momento ideal para iniciar el tratamiento fungicida y facilitar el trabajo del personal de limpieza en verano”.



Àrias ha asegurado que “en verano, las calles del municipio, especialmente en el núcleo de Valdeluz en este caso, tienen la foto de otoño, pero en meses de mucho calor”. El oídio se transmite a través del aire y, además de afectar a los árboles de las calles, produciendo la caída anticipada de las hojas en grandes cantidades, se mete en las terrazas y jardines y también infecta a plantas ornamentales, frutales y huertos. Subsidiariamente, al no tratar el oídio, se favorece que proliferen otros problemas como las plagas de pulgones.



Podemos ha recordado que “el personal de limpieza, el pasado verano, tuvo más trabajo en plena ola de calor por la falta de previsión y por la tozudez de Cócera y Gaitán”. Por ello, “tanto por gestión ambiental, como por gestión de trabajo del personal de limpieza, desde Podemos pedimos que se inicie el tratamiento fungicida sin excusas”.



“Nos alegramos de que Yebes sea un municipio que acoja y en el que se celebren eventos y jornadas de este tipo; el Ayuntamiento cuenta con todo nuestro apoyo”. Pero desde Podemos, ha concluido Àrias, “les pedimos a Cócera y a Gaitán que al menos sean un poco coherentes y consecuentes entre lo que se predica cuando vienen cargos autonómicos y provinciales y la gestión ambiental que luego llevan a cabo”.