La Federación de Caza de CLM muestra su profundo malestar con aspectos de la declaración de comarca de emergencia cinegética por daños del conejo

viernes 10 de febrero de 2023 , 11:42h

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha mostrado su descontento con algunos aspectos de la resolución de la dirección general del Medio Natural y Biodiversidad, por la que se declara la comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en diversos municipios de la región.



En un comunicado de prensa hecho público este viernes, la federación ha mostrado su total disconformidad con el punto séptimo de dicha resolución, que prohíbe el control de zorros entre los meses de marzo y julio en cincuenta y cinco municipios de la región, por considerar que no es compatible su control con la densidad de conejos en estos términos municipales.



Tras analizar ampliamente la resolución, la federación considera que el zorro es, ante todo, un predador de carácter generalista y en absoluto especialista y no incide especialmente en las poblaciones de conejo.



Entienden los cazadores castellanomanchegos que si cada zorro existente en cualquiera de éstos términos municipales, en los que ahora se va a vetar su control, capturara un conejo al día, lo que realmente habría que activar sería un plan de emergencia para salvar el conejo de monte.



Así mismo, han asegurado que la limitación de su control, únicamente pone en peligro la cría de la perdiz roja silvestre y otras muchas aves esteparias protegidas, puesto que son especialmente vulnerables en su época de reproducción y particularmente en los días previos a la eclosión de los nidos, tal y como indican diversos estudios, entre ellos “La estrategia de Conservación de Aves Esteparias” puesto en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica entre los años 2021-2022.



Para la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, con ésta medida, única y exclusivamente se penaliza a todos aquellos acotados, muchos de ellos pertenecientes a sociedades de cazadores locales, que no son propietarios de los terrenos donde practican la caza y que con muchos esfuerzos tratan de mantener una población razonable de perdiz roja silvestre, fundamentalmente limitando sus días de caza y recurriendo a la instalación de bebederos, balsas de agua o comederos, allí donde se les permite para poder hacer algunas medidas de gestión de la especie.



Los representantes de los cazadores de la región, han recordado al Gobierno regional que en el último Consejo Regional de Caza se recogió un compromiso verbal, como así debe constar en el acta, en el cual se decía que en todos aquellos cotos de caza que realizasen gestión de la caza de perdiz silvestre se autorizará el control de zorros, tal y como habitualmente se venía haciendo entre los meses de marzo y julio, compromiso, han señalado en su nota, “que no hemos visto reflejado en la redacción de la resolución y que nos provoca todavía más rechazo”.



Para la federación, la aprobación de esta medida, han dicho, sólo puede ser fruto del desconocimiento más absoluto, puesto que lo único que se va a conseguir “es que siga habiendo los mismos conejos o incluso más, y sin embargo, sí se verá afectada la población de perdiz roja silvestre, así como otras especies silvestres como las liebres, avutardas, sisones, alcaravanes y otras aves que serán objeto de la acción del zorro”.



La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a recurrir el punto séptimo de la resolución, porque consideran, “supone todo un despropósito fraguado desde la ignorancia y probablemente de la presión de algún colectivo contrario a la caza”.



Y han terminado diciendo que esta medida supone “un ataque frontal a la caza social, de la que tanto le gusta ensalzar el Gobierno regional”, pero, que, “con medidas como esta sólo demuestra una política contraria a la caza social”.