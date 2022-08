Castilla La Mancha es la cuarta comunidad autónoma de España que más gasta en asesores : Page dedica 7,6 millones de euros "solo" en personal de confianza

Según informa este viernes el digital VOZPOPULI

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 12 de agosto de 2022 , 07:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Según informa este viernes el digital VOZPOPULI, las regiones acumulan más de 2.500 asesores frente a los 1.714 de Sánchez (incluyendo el Congreso y el Senado) con un gasto previsto en 2022 de casi 118 millones de euros (117,8 millones exactamente), mientras que el presupuesto del Gobierno Central alcanza los 68,4 millones. Es decir, las autonomías en su conjunto tienen casi un 50% más de asesores que el Estado y se gastan un 72% más (50 millones más).



Todo esto lleva a las siguientes cifras: el Gobierno Central (Estado) y los 17 ejecutivos autonómicos tienen contratados a más de 4.200 asesores con un gasto global de más de 186 millones de euros.



Sin que sepa en realidad en qué consiste su función y su necesidad, las Administraciones Públicas siguen engrosando sus plantillas con un ingente ejército de asesores externos contratados a dedo por los representantes políticos como personal de confianza de sus altos cargos. Según la información recogida de sus presupuestos (incompleta en la mayoría de los casos), los gobiernos de las comunidades autónomas superan con creces la inflación de asesores de que dispone el Ejecutivo de Pedro Sánchez y también el gasto habilitado.



En realidad, esta partida es aún mayor ya que en los presupuestos NO aparece detallado el coste total que le supone al contribuyente, ya que NO se desglosa el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de este personal a cargo del empleador. Por tanto, la cifra supera con creces los 200 millones de euros (masa salarial).



Tal y como publica VOZPOPULI, Cataluña, la segunda región española por número de habitantes y también en generación de PIB, es la comunidad con mayor gasto en asesores: 18,7 millones, incluyendo a su parlamento y organismos institucionales.



En números redondos le siguen: Andalucía con 14,6 millones; País Vasco con unos 12 millones; CASTILLA LA MANCHA (7,6 millones); Galicia (7,5 millones); Comunidad Valenciana (6,9 millones); Navarra (6,6 millones); Canarias (6,3 millones); Baleares (5,5 millones); Aragón (5,2 millones); Madrid (5,1 millones); Extremadura (5 millones); Castilla y León (4,9 millones); Asturias (4,7 millones); Murcia (2,7 millones); La Rioja (2,6 millones); y Cantabria (1,9 millones).



Llama la atención que Madrid, la primera economía regional y la tercera por número de habitantes, ocupe el décimo lugar en este ranking. Lo que significa que Cataluña, que cuenta con el presupuesto más elevado, gasta 3,7 veces más que Madrid en personal de confianza.



La información pública de este colectivo de personal eventual, que tendrá que cesar cuando salga de la Administración el alto cargo que les ha contratado, deja bastante que desear. Lo que más llama la atención es que la mayoría de estas partidas se concentra en los departamentos de presidencia de las distintas comunidades, y también en las vicepresidencias (que a veces se suma a la presidencia). Pero, hay diferencias sustanciales.



En concreto, Isabel Ayuso cuenta de forma directa con un presupuesto de 497.319 euros para estas nóminas, mientras que Pere Aragonés dispone de 3.419.557 euros, casi siete veces más.



En todo caso, todas las consejerías tienen asesores, sobre todo las de Hacienda. Por ejemplo, la presidencia de Andalucía dispone este año 5,9 millones mientras que la de Cataluña alcanza los 5 millones.



Por su parte, la PRESIDENCIA de Castilla La Mancha, incluyendo la vicepresidencia y la secretaría general, cuenta con 2,7 millones; Aragón suma 2,3 millones en la partida de los servicios generales; Galicia acumula 1,7 millones en varias partidas mientras que la Comunidad Valenciana y el País Vasco llegan a 1,4 millones individualmente; y las de Canarias y Murcia tienen más de 1,2 millones.



El sueldo de los asesores, enchufados y personal del confianza es el secreto mejor guardado por todas las Administraciones.-



Algunas comunidades autónomas, muy pocas, informan de cuánto pagan individualmente a este personal. No facilitan un solo detalle identificativo (es el secreto mejor guardado por todas las Administraciones). No se publica por tanto nombre alguno, ni siquiera sus méritos profesionales o académicos para acceder a estos puestos. Sólo algunas regiones facilitan algunos datos, que hay que sumar para conocer la composición de la partida completa. Y otras, como la Comunidad Valenciana, indican los baremos en qué se mueven estas nóminas, equiparables a los sueldos de los directores generales, es decir, entre 48.297 euros y 52.763 euros anuales excluyendo el pago de trienios por antigüedad. Esta región incluye también entre los asesores a dos conductores con una nómina de 38.347 euros cada uno.



Estas cifras permiten calcular que un asesor tiene unos ingresos medios por encima de los 45.000 euros anuales en las regiones (hay casos de más de 70.000 euros), aunque al contribuyente le sale más caro porque hay que sumar las cotizaciones sociales a cargo del empleador.



¿Son necesarios los más de 4.200 asesores contratados a dedo que de que dispone el Gobierno de Sánchez y las autonomías?



España se ha convertido en un país de asesores, concluye el digital VOZPOPULI.