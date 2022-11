Núñez pide “no resignarse” a que Castilla-La Mancha continúe “en el vagón de cola” y defiende un eje de crecimiento económico con Andalucía y Madrid

jueves 17 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a los castellanomanchegos “no resignarse” a que la región continúe “en el vagón de cola de todos los indicadores del país” y ha defendido la puesta en marcha de un eje de crecimiento económico con Andalucía y Madrid.



Así lo ha indicado Núñez en rueda de prensa en la sede regional del PP, junto al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, donde ha incidido en que hay un presidente autonómico que se ha “destapado” como un pésimo gestor, demostrando su “incapacidad para gestionar los recursos públicos y el futuro de la autonomía” y ese es Emiliano García-Page.



El presidente regional del PP ha recordado los datos que demuestran esta afirmación y es que Castilla-La Mancha cuenta con una renta per cápita que es más baja que la media nacional, ya que cuando la media del país está en 23.693 euros, la de la región está en 19.369 euros.



Además, la Comunidad Autónoma tiene la peor renta media por hogar del país, una tasa de paro dos puntos por encima de la media nacional, una deuda pública que ha crecido en 2.000 millones de euros desde que Page es presidente, una presión fiscal que es la tercera más alta del país y una inflación que tiene el dato más alto de España.



“Con todos estos elementos, Castilla-La Mancha tiene una situación económica de debilidad por la incapacidad de la gestión del Gobierno de Page”, ha dicho, algo que se suma a la incapacidad de Page para tener una posición de fuerza que “pueda dar coherencia a lo que dice con lo que hace en temas trascendentales para el país como es la modificación del Código Penal”.



En este sentido, Núñez ha asegurado que la eliminación del delito de sedición y abaratar el coste que tiene intentar romper el país supone un nivel de incertidumbre en la actividad económica y empresarial, ya que será más difícil convencer a aquellos que tienen que invertir dinero en Castilla-La Mancha si España vive una situación de inestabilidad.



“Flaco favor hace Page a Castilla-La Mancha”, ha incidido Núñez, cuando no es capaz de ordenar a sus diputados nacionales negarse a aprobar en el Congreso esta modificación del Código Penal y al demostrar su “poca influencia” en el PSOE al no pedir un Comité Federal del partido “para parar esta tropelía”.



El líder del PP-CLM ha recordado que Castilla-La Mancha es una región fronteriza con Madrid y con Andalucía y los castellanomanchegos están viendo como el trabajo del Gobierno de Juanma Moreno y el trabajo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está provocando que estas dos autonómicas sean una referencia económica al ser más competitivas y productivas.



Así, Núñez ha reiterado su apuesta por la construcción de este eje de crecimiento económico con Andalucía y Madrid. “No hay duda de que, si el PP gobierna en 2023 y los castellanomanchegos apuestan por este proyecto y por una nueva forma de gestionar, seremos capaces de aprovechar ese eje transformador con estas dos autonomías”, ha dicho.



El presidente regional del PP ha defendido que Castilla-La Mancha tiene “muchas oportunidades de desarrollo, de innovación, de mejora empresarial”, por lo que este eje es “fundamental para nuestro futuro como región”.



“Si somos capaces de que este eje de crecimiento tenga solidez y robustez, Castilla-La Mancha saldrá beneficiada y pasará de los vagones de cola de todos los indicadores a pelear por ser referente y un núcleo de oportunidades”, ha añadido.



Por ello, Núñez ha aseverado que tiene la convicción plena de que Castilla-La Mancha “puede ser mucho más que lo que es” y no “resignarse a ser una región a la cola” porque tiene “capital humano y territorio, y le falta el impulso de un Gobierno que crea en el futuro de Castilla-La Mancha y apueste por esta tierra”.



“Mañana, con un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha, y con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en España, podremos hacer que la región compita por ser puntera en el país” y “puede hacerlo porque hay dinero, hay capital humano y hay voluntad política por mi parte”.