El Consejo General de Enfermería registró 112 agresiones a personal de enfermería en el Sescam durante 2021

CSIF incide en la necesidad de contar con personal de vigilancia en todos los centros de salud

martes 07 de febrero de 2023 , 19:02h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la dotación de personal de vigilancia en todos los centros de salud del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para para prevenir las agresiones y amenazas a los profesionales de ámbito sanitario.



La estadística presentada hoy por el Consejo General de Enfermería (CGE) señala que Castilla-La Mancha registró 112 agresiones a personal de enfermería durante 2021, una cifra que coloca la región como la sexta comunidad con mayor número de agresiones por detrás de Andalucía (612), Navarra (167), Castilla y León (161), Galicia (154) y Baleares (143).



La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, subraya que “los datos demuestran que las agresiones no están disminuyendo, van incluso a más”. No en vano, el último Registro de Episodios Conflictivos (REC) del Plan Perseo del Sescam contabilizó 560 incidentes en 2021 en el conjunto de profesionales de ámbito sanitario, 41 más que en 2020.



Rodríguez añade que “es preciso actuar, y hacerlo ya. Los puntos más críticos son la Atención Primaria y las urgencias hospitalarias. Es una cuestión de inversión en seguridad, y para ello contar con personal de vigilancia en todos los centros de salud es garantizar la protección de los trabajadores”.



En este sentido, CSIF también denuncia el grave incumplimiento en materia de salud laboral en el que incurre el Sescam, que no ha convocado el Comité regional de Seguridad y Salud Laboral desde el 3 de noviembre de 2021.



Este Comité, máximo órgano en materia de salud laboral del Sescam y que comprende la seguridad de los trabajadores, debe reunirse de manera ordinaria tres veces al año, tal y como establece su Reglamento Interno de Funcionamiento.