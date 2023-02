Montalvo denuncia que Page llega tarde a la juventud: “Urge que se pongan en marcha propuestas para retener el talento de Castilla-La Mancha”

Asegura que los jóvenes de nuestra región son los más “castigados” de toda España, ya que esta comunidad es una de las regiones donde menos jóvenes se emancipan

domingo 05 de febrero de 2023 , 13:43h

El presidente de NNGG-CLM, José Luis Montalvo, ha denunciado hoy que Page “llega tarde a la juventud” y que la juventud no puede esperar a Page porque “está cansada” de que no lleguen propuestas reales para los jóvenes de nuestra tierra. “Queremos huir de Page y del Sanchismo”.



Así se ha pronunciado Montalvo, -en rueda de prensa en Toledo-, donde ha lamentado el “maltrato” de Page hacia los jóvenes, por lo que ha asegurado que es “urgente” que Page ponga en marcha medidas para retener el talento de nuestra tierra, un talento que “huye” de Castilla-La Mancha a otras comunidades en busca de oportunidades.



En este sentido, ha recordado que Page lleva ocho años como presidente de la Junta y “no ha hecho nada” para involucrar a los jóvenes en nuestra región y para que estudien en las universidades de la región. “Necesitamos un cambio real, serio y solvente y que se creen oportunidades para no tener que abandonar nuestro territorio, y el cambio tiene que venir en mayo de la mano del PP y del presidente Paco Núñez”.



De esta manera, ha señalado que en las próximas elecciones municipales y autonómicas los jóvenes tenemos la oportunidad de elegir si queremos al PSOE de Sánchez y Page o si queremos un cambio real con el PP al frente para que se pongan en marcha políticas que protejan a los jóvenes.



Así mismo, Montalvo ha denunciado que los jóvenes ven como cada día que pasa el Gobierno de Page abandona a la juventud cada vez más.



Como ejemplo de ello ha señalado que los jóvenes de Castilla-La Mancha son los más castigados de España, ya que lo tienen muy complicado para emprender su proyecto de vida e independizarse.



Además, ha asegurado que Castilla-La Mancha se sitúa entre las tres regiones del país en la que los jóvenes menos se emancipan porque “no tienen oportunidades de futuro” para salir adelante.



Así, advertido que Page anunció a “bombo y platillo” una ayuda para el alquiler de jóvenes, pero a día de hoy “no sabemos nada” porque ningún joven ha recibido esta ayuda.



“Page está anclado en una gestión de gobierno donde su política es la mentira constante”.



Nos dice que se preocupa por nosotros, pero la realidad es que solo está preocupado por mantenerse en el sillón”.



Por eso ha preguntado a Page cuándo piensa dar esa ayuda de alquiler a los jóvenes y se ha referido a la buena gestión que lleva a cabo la Comunidad de Madrid con una ayuda en la que se avala hasta el 95 por ciento la hipoteca para menores de 35 años que compren su primera vivienda.



Y lo mismo ha hecho el Gobierno de Murcia donde se le ha puesto facilidades a los jóvenes que adquieran su primera vivienda en propiedad mediante aval bancario. “En Castilla-La Mancha lo echamos en falta”.



También se ha hecho eco del plan de alquiler con opción a compra de la presidenta Ayuso que permite a menores de 35 años un arrendamiento asequible durante 10 años y cuando pasa ese tiempo se capitaliza el alquiler que han abonado y se descuenta esas cantidades.



Sin embargo, - ha indicado-, en esta región nos encontramos con un panorama muy diferente porque tenemos un Gobierno socialista que tiene abandonados a los jóvenes por completo y no se preocupa por nosotros. “Page pone a los vecinos a su servicio y eso es mala política. Ha dejado de ser socialista para ser del partido Sanchista”. “Page es la mejor sucursal de Sánchez”.



Por ello, ha advertido que los jóvenes “no queremos” un Gobierno que nos aparte y nos ningunee y nos quite de la vida social de esta tierra. “Solo nos queda una salida y es irnos de Castilla-La Mancha para buscar oportunidades en otras regiones”.



Por otra parte, ha denunciado que la mitad de los jóvenes se van a estudiar a universidades de fuera de esta región. “En el momento en el que los jóvenes tienen oportunidad de elegir entre Castilla-La Mancha y otra comunidad se van fuera”. En total, esto supone un 23.6 por ciento de los estudiantes que se marchan a Madrid y el 13 por ciento a la Comunidad Valenciana.



Además de esto ha advertido que en los presupuestos regionales Page solo ha destinado 4,7 millones de euros para la juventud. “Eso es una miseria en comparación con lo que los jóvenes nos merecemos y necesitamos”.