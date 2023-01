RIDÍCULO INTERNACIONAL : Durísimo varapalo del "Financial Times" a Pedro Sánchez por la ley "del sí es sí que pone en libertad a delincuentes sexuales"

martes 31 de enero de 2023

El Financial Times publica un durísimo artículo contra Pedro Sánchez por la Ley del Sólo sí es sí. Bajo el titular «El primer ministro español, Pedro Sánchez, criticado por la excarcelación de delincuentes sexuales», el periódico británico publica un texto en el que disecciona la situación política en España donde «la ley de consentimiento sexual es contraproducente para el Gobierno, pero sus partidarios culpan a los jueces por aplicarla incorrectamente».



El corresponsal del FT publica que «Sánchez está sumido en una tormenta política» tras «la excarcelación anticipada de la prisión de los delincuentes sexuales». La noticia subraya que el presidente español enfrenta crecientes peticiones para modificar la ley de Sólo sí es sí. Esta publicación internacional indica que la norma en origen fue «ampliamente elogiada por tratar de evitar que las víctimas sean presionadas los tribunales». «Pero la ley ha provocado inesperadamente la reducción de las penas de prisión de algunos delincuentes peligrosos, lo que ha provocado la indignación pública».



La capacidad de respuesta de Sánchez, recuerda el citado medio de comunciación, «está limitada por su socio de coalición, el grupo de izquierda radical Podemos, que considera la ley como uno de los logros clave de sus ministros y se resiste a cambios significativos».



Las penas de prisión reducidas han convertido la ley en «un lastre para Sánchez al comienzo de un año electoral en el que busca otro mandato, alimentando los ataques de los críticos de derecha que lo acusan de socavar el estado de derecho». «El Partido Popular dice que se han reducido las sentencias de más de 250 delincuentes sexuales», recoge Barney Jopson .



Por otra parte, indican que este lunes, Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, ofreció la declaración más contundente hasta el momento sobre la disposición de Sánchez a moverse. La ley ha tenido «efectos no deseados» y que se estaba trabajando técnicamente para ver si se necesitaban «ajustes». Pero Podemos, cuyos votos Sánchez necesita para aprobar la legislación en el Parlamento, insisten en que «el problema no era la ley sino la forma en que los jueces la aplican».



«La legislación de consentimiento se introdujo a raíz de un escándalo nacional por las sentencias indulgentes impuestas a cinco hombres que violaron a una mujer de 18 años durante las fiestas de los encierros de Pamplona en 2016», recuerda el corresponsal.



«Un tribunal inferior les declaró culpables del delito menor de abuso sexual, que no implica violencia ni intimidación, después de que los abogados defensores afirmaran que la mujer había dado su consentimiento. La Fiscalía dijo que estaba demasiado asustada para moverse. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló el veredicto y dictaminó que los hombres habían cometido una violación, aumentando sus sentencias de nueve años a 15 años», agrega la crónica.



La nueva ley dice que el consentimiento sexual «debe comunicarse claramente y no puede asumirse cuando la víctima permanece en silencio». Como resultado, eliminó la distinción anterior entre abuso sexual y el delito más grave de agresión sexual, que implica violencia.



«Esto produjo sentencias más duras para muchos delitos, pero al recategorizar los delitos, también abrió la puerta para que algunos tribunales dictaminaran que ciertas sentencias existentes deberían reducirse. Esto ha llevado a que decenas de delincuentes sean liberados de prisión porque ya habían cumplido el tiempo requerido», informa el prestigioso diario internacional.