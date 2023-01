Peralejos de las Truchas vuelve a presentar la "candidatura BRUCE SPRINGSTEEN" al Premio Princesa de Asturias de las Artes

domingo 29 de enero de 2023 , 20:02h

El Festival Español dedicado a Bruce Springsteen que se viene celebrando desde 2015 en Peralejos de las truchas ( pueblo que nombró a Bruce Hijo Adoptivo en 2014 ) , en el pleno celebrado el pasado fin de semana se aprobó por unanimidad del consistorio la propuesta de presentación de la candidatura de Bruce Springsteen al Premio Princesa de Asturias de las Artes, por lo que por tercer año consecutivo vamos a presentar su candidatura con el patrocinio del Festival y del pueblo de Peralejos.



Este el texto que se votó en el pleno y que se adjuntará a la presentación de la candidatura:



TEXTO PLENO APROBACION PRESENTACIÓN CANDIDATURA BRUCE SPRINGSTEEN AL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES.-



La musica de Bruce llego a Peralejos en 1981 y de igual manera que paso con muchos antes que nosotros y con muchos después, llego para quedarse y formar parte de la banda sonora de nuestras vidas.



Sus canciones nos alcanzaron el alma y gracias a ellas nos hemos sentido identificados con esos heroes anonimos que Bruce describe en sus letras, animandonos a luchar, a amar, a buscar nuestra independencia, a no rendirnos nunca, a valorar la lealtad.



Sus letras nos han transportado desde esta España vaciada a ese rio, a esa carretera del trueno, a la casa de Mary..



El consigue transmitirnos y hacernos sentir con ellas.



Por todo ello, desde el Greetings from Peralejos - The Bruce Springsteen Festival y desde este consistorio, queremos presentar un año mas la candidatura de Bruce Springsteen al Premio Princesa de Asturias de las Artes.



Al listado de apoyos para esta candidatura, este año se suma Arturo Dueñas, director de cine vallisoletano que ha cosechado grandes éxitos y reconocimientos por sus obras cinematográficas por todo el mundo.



Hay que destacar por ejemplo que a nivel nacional su corto ‘Dajla: cine y olvido’ estuvo nominado hace un año al Mejor Cortometraje Documental de los Premios Goya 2022, y que Arturo ha empezado el rodaje de un largo documental titulado "Greetings from Peralejos" que aparte de servir como apoyo a la candidatura, servirá para documentar gráficamente todo el trabajo que se realiza desde este pueblo de la España vaciada en apoyo a la candidatura.