Agudo califica de inconcebible que mientras Page es el “campeón del derroche” aún no se haya recuperado la Carrera Profesional Sanitaria ni haya bajado los impuestos

sábado 28 de enero de 2023

Asegura que, mientras Page ha dispara el gasto de CLM en un 12 por ciento, los autónomos, las familias y las pymes no han recibido el apoyo del Gobierno regional ni se ha puesto en marcha ni una sola medida para atajar las interminables listas de espera sanitarias



“Page no vale para llevar el rumbo de Castilla-La Mancha y es urgente un cambio”



Denuncia que Page ha convertido a nuestra región “líder” en empobrecimiento, siendo la tercera comunidad con peor renta per cápita, la tercera región donde más impuestos se pagan, la más inflacionista de España, donde más cara es la cesta de la compra y con los ciudadanos más pobres de todo el país



La secretaria general del PP-CLM y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha calificado hoy de “inconcebible” que, mientras Page es el `campeón del derroche´, en nuestra comunidad aún no se haya recuperado la Carrera Profesional Sanitaria, no se haya puesto en marcha una Plan para atajar las interminables listas de espera sanitarias, no se hayan bajado los impuestos y no se hayan tomado medidas para ayudar a las familias, pymes y autónomos que tan mal lo están pasado.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha advertido que Page es el “peor gestor” de toda España, siendo el “campeón del derroche”, según apunta el informe de la intervención general del Estado que recoge que los 10 primeros meses del pasado año 2022 el gasto de las Comunidades Autónomas se ha disparado un 8 por ciento, siendo Castilla-La Mancha la más derrochadora.



“Page ha convertido Castilla-La Mancha en un territorio casticida, disparando en un 12 por ciento el gasto en la región, y, además, Page es el campeón del derroche y el más inflacionista, ya que nuestra región lidera la inflación más alta de toda España y es el que peor ha gestionado los fondos europeos”, ha advertido.



De esta manera, ha insistido en que Page es un presidente “acabado” que no tiene ganas de trabajar ni de luchar por el futuro de esta tierra. “No vale para llevar el rumbo de Castilla-La Mancha y es urgente un cambio”.



Por eso, el PP-CLM se va a “volcar” en llevar a la presidencia del Gobierno regional a Paco Núñez para “cambiar la manera de hacer las cosas” y para gestionar adecuadamente el dinero de todos los castellanomanchegos.



Así mismo, ha denunciado que Page ha convertido a nuestra región “líder” en empobrecimiento, siendo la tercera comunidad con peor renta per cápita, la tercera región donde más impuestos se pagan, la más inflacionista de España, donde más cara es la cesta de la compra, más altos son los precios, los sueldos más bajos y con los ciudadanos más pobres de todo el país.



Y, sin embargo, “mientras Page derrocha, ayer conocíamos que 13 mil castellanomanchegos más están en las listas del paro que hace un año y, en lugar de tomar medidas y ponerse en la piel de estos dramas familiares, se alegra de estas cifras”, ha apuntado.



Por ello, Agudo ha recordado que Page, “el campeón del derroche” no tiene ganas de seguir luchando por esta tierra, pero sí de seguir mintiéndose en el Palacio de Fuensalida y, frente a ello, el PP va a seguir trabajando para construir una alternativa política de Gobierno para Castilla-La Mancha con un “proyecto de cambio” liderado por Paco Núñez para “acabar con el socialismo que solo genera ruina y pobreza”.