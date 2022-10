El PP censura el NO de Page a la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria

jueves 13 de octubre de 2022

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha censurado el voto en contra del PSOE de Emiliano García-Page para la recuperación en Castilla-La Mancha de la Carrera Profesional Sanitaria, que se mantiene paralizada aún en la Comunidad Autónoma.



Moreno ha recordado que los ‘populares’ llevan mucho tiempo pidiendo la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria y, hasta el día de hoy, Page “ha hecho caso omiso y oídos sordos”. “No sabemos si por perversión, si porque no le importan nuestros profesionales o por la negligente gestión que viene realizando de la sanidad regional”, ha añadido.



El diputado del PP ha criticado que la consejera-portavoz de Page, Blanca Fernández, haya asegurado que el principal escollo para la implantación era el económico, concretamente 60 millones de euros.



Por ello, ha preguntado si “ese es el problema, de verdad, cuando Page ha bajado prácticamente esa cantidad en el presupuesto de 2022 para la sanidad de Castilla-La Mancha”. “Con haber mantenido el presupuesto para este año la podrían haber recuperado”, ha aseverado.



Moreno ha añadido que con el Gobierno de Page “siempre se llega tarde a todo”, ya que el presidente socialista prometió la implantación de la Carrera Profesional Sanitaria en la campaña electoral de 2015 y en la de 2019, y tras siete años “no ha hecho nada al respecto”.



“Es urgente para nuestra sanidad el desarrollo inmediato de la Carrera Profesional Sanitaria y Emiliano García-Page no puede poner más excusas, ni castigar más a nuestros profesionales. Tiene una oportunidad de hacer algo verdaderamente importante y necesario por nuestro sistema de salud”, ha asegurado el diputado del PP.



Además, ha incidido en que el PP espera que “la nefasta e ineficaz gestión de Page no lleve al traste, una vez más, una necesidad fundamental para la sanidad castellanomanchega”.



“Si Page no quiere, que se aparte, que no estorbe y no moleste y sobre todo que no engañe a nadie más, Nuestros profesionales y los pacientes y usuarios de la sanidad regional están por encima del peor gestor sanitario de toda España, que no es otro que Emiliano García-Page”, ha concluido.