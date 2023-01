Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre -2°C y 4°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

-4°C de mínima y 9°C de máxima este sábado en Guadalajara con rachas de viento de hasta 24 km/h

Las temperaturas estarán este sábado en Guadalajara entre -4°C de mínima y 9°C de máxima. El cielo tendrá algunas nubes altas, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección nordeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 28 de enero de 2023 , 07:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, predominio de los cielos nubosos en el nordeste sin descartar nevadas débiles en zonas montañosas de Guadalajara y en el resto, poco nuboso salvo intervalos nubosos a primeras horas en el sureste y en horas centrales en la mitad oeste.



Se esperan temperaturas sin cambios o en ligero descenso y heladas débiles generalizadas, que serán más intensas en La Mancha de Albacete y en los Sistemas Central e Ibérico. El viento de componente norte en general soplará flojo aunque arreciando durante las horas centrales en el nordeste y en puntos de la mitad occidental.



Las termómetros oscilarán entre -4 y 9ºC en Albacete, entre 1 y 9ºC en Ciudad Real, -4 y 7ºC en Cuenca, -4 y 9ºC en Guadalajara y entre -2 y 11ºC en Toledo.



Las heladas no dan tregua y el aire polar se queda unos días más en España, que sufrirá un fin de semana muy frío con hasta 10º bajo cero.-



El último fin de semana de enero deja menos nieve, tan sólo en las cordilleras del norte, pero el ambiente gélido persiste con heladas generalizadas y con temperaturas mínimas de hasta diez grados bajo cero o menos en el Pirineo.



Este viernes once comunidades continúan con aviso amarillo (riesgo) por nevadas en cotas bajas (500-800 metros) y por bajas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En los próximos días, predominará, no obstante, el tiempo seco a excepción de precipitaciones débiles y aisladas con nevadas a partir de unos 400-500 metros, más significativas en la cordillera Cantábrica, Pirineos, y en puntos del área mediterránea y de Baleares.



Las nevadas podrían dificultar la movilidad en Navarra, País Vasco y CyL

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que respecto a las temperaturas, por la noche las heladas serán generalizadas en el interior peninsular, mientras que por el día se prevé un ambiente también muy frío con valores entre tres y cinco grados, e incluso cinco y diez grados por debajo de lo normal para esta época del año.



Madrugada muy fría el domingo



Durante el sábado y el domingo, en la mayor parte del interior del país no se pasará de diez grados de máxima, salvo en el Valle del Guadalquivir (doce-catorce grados), pero incluso en amplias zonas del centro y norte de la Península apenas se alcanzarán seis u ocho grados en los momentos más templados del día, ha precisado el portavoz.



El domingo, en concreto, se espera una "madrugada muy fría", con mínimas entre dos y cuatro grados bajo cero en buena parte del interior del norte y este de la Península, aunque en entornos montañosos las heladas serán más fuertes y se podrán alcanzar ocho ó diez grados bajo cero.



La próxima semana, a caballo entre enero y febrero, continuará fría, seca y anticiclónica, aunque a partir del lunes las temperaturas iniciarán un "progresivo ascenso" con heladas nocturnas en el interior peninsular. En las horas centrales del día se empezarán a registrar valores cada vez más altos, más cercanos ya al promedio normal y, de cara al miércoles o jueves, se superarán los 10 grados en el norte y los 14 o 16 grados en el centro y sur, incluso 18 grados en puntos del Mediterráneo y del Valle del Guadalquivir.



Del Campo ha pronosticado que febrero -comienza el próximo miércoles-, se presenta frío en su primera semana y con temperaturas por encima de lo normal en el este peninsular y archipiélagos; respecto a las precipitaciones no hay una tendencia demasiado clara, aunque tienen a ser menores que en diciembre y enero.