Heladas nocturnas este sábado de diciembre en Guadalajara donde no se descarta algo de lluvia por la tarde

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 0ºC de mínima y 10ºC de máxima con el cielo estará cubierto de nubes con algo de lluvia. El viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

sábado 03 de diciembre de 2022 , 07:34h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos con probables brumas o nieblas matinales en valles de la mitad oriental. En la segunda mitad del día, probables precipitaciones débiles Guadalajara y Serranía de Cuenca, donde podrían ser en forma de nieve por encima de 1200 y 1400 metros.



Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o irán en ligero ascenso en el nordeste, y en descenso en el resto. Temperaturas máximas irán en aumento en Albacete y en La Mancha y con pocos cambios en el resto. Habrá heladas débiles generalizadas, excepto en el suroeste y en el extremo oeste de Toledo. Vientos flojos variables que tienden a mediodía a suroeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 12 grados en Albacete, -1 y 13 en Ciudad Real, -1 y 11 grados en Cuenca, 0 y 10 en Guadalajara y entre 1 y 13 grados en Toledo.



El invierno más frío se adelanta este fin de semana: varias borrascas dejarán intensas nevadas y heladas nocturnas.-



El portavoz de la AEMET advierte de que la incertidumbre en el pronóstico es "muy alta" a partir de los próximos días porque la situación atmosférica es "poco predecible".



La lluvia visitará gran parte de España durante el puente de la Constitución y la Inmaculada por la influencia de al menos dos borrascas atlánticas, que afectarán sobre todo al oeste y el centro de la península, mientras que por la noche helará principalmente en la mitad norte y nevará en las montañas y no se descarta que lo haga en cotas bajas.



El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, precisó este viernes que la incertidumbre en el pronóstico es "muy alta" a partir del próximo miércoles porque "la situación atmosférica es bastante poco predecible". "A veces, como en esta ocasión, la configuración atmosférica es muy incierta y esto dificulta la labor de los meteorólogos", afirmó.



Qué tiempo hará el fin de semana

Este sábado habrá chubascos que localmente serán fuertes en puntos del norte de Cataluña, el sur de la Comunidad Valenciana y Baleares. Amanecerá con nieblas densas en el valle del Duero y habrá nubes y lluvias débiles en el Cantábrico.



Los cielos se irán nublando en el resto del país, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en amplias zonas. La cota de nieve podría bajar hasta unos 700 u 800 metros en la mitad norte, por lo que no es descartable alguna nevada en puntos llanos del este de Castilla y León, páramos de la zona centro y entorno del Sistema Ibérico.



Las temperaturas serán "bastante frías", según Del Campo, pues se esperan heladas generalizadas de madrugada en el interior del norte, este y centro peninsular. Los termómetros podrían marcar hasta cinco grados bajo cero en puntos de Castilla y León e incluso valores puntualmente más bajos.



En las horas centrales del día, muchas localidades del norte se quedarán en tan solo cinco a siete grados. En general, buena parte del centro y norte de la península quedará por debajo de 10 grados. La costa andaluza tendrá un ambiente más templado, con unos 18 grados. En Canarias habrá lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartarlas en otros puntos de manera aislada.



El domingo lloverá en el este de Cataluña y Baleares, y débilmente lo hará en el Cantábrico y Pirineos, mientras que por el sur se empezará a notar la influencia de una borrasca atlántica, que llevará precipitaciones a Andalucía, Extremadura y sur de Castilla-La Mancha.



A lo largo del día, la probabilidad de precipitaciones se irá extendiendo hacia el norte y este, y podría llover débilmente en el centro peninsular. La cota de nieve amanecerá baja en el norte, pero irá subiendo hasta unos 1.000 o 1.300 metros conforme transcurran las horas, a medida que aumenta la probabilidad de precipitaciones.



Las temperaturas mínimas subirán en el centro y sur peninsular, con lo que las heladas quedarán acotadas a la mitad norte, donde seguirán extensas e intensas. Capitales como Valladolid y Palencia podrían tener hasta cuatro o cinco grados bajo cero.



De día, el ambiente continuará frío, con ligeras subidas o bajadas de los termómetros, según las zonas, pero con temperaturas más o menos similares a las del sábado.



En Canarias, las lluvias irán en aumento y podrán ser localmente intensas a últimas horas por la influencia de la borrasca atlántica que afectará también a la península y Baleares.



¿Y para la próxima semana?

Respecto al próximo lunes, las bajas presiones seguirán marcando la situación meteorológica. Lloverá en la mitad oeste de la península, especialmente en Andalucía occidental, el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León. Las precipitaciones podrían llegar a ser localmente fuertes o persistentes en puntos del litoral atlántico andaluz. Estas lluvias se irán desplazando hacia el este a lo largo del día, aunque no llegarían a la costa mediterránea del sureste.



En Canarias, los chubascos serán frecuentes y estarán acompañados de tormentas y rachas de viento muy intensas de componente suroeste, sobre todo en el sur de las islas.



La cota de nieve en la península irá subiendo a lo largo del día hasta unos 1.800 a 2.000 metros, pues las temperaturas subirán claramente por la llegada de vientos templados, de manera que las heladas serán más débiles y quedarán restringidas a zonas de montaña, puntos bajos del tercio norte y paramos el centro.



Capitales como Pamplona, Vitoria o León podrían tener heladas nocturnas o de madrugada y podrían bajar hasta los dos o tres grados bajo cero. En cambio, en puntos de Andalucía los 20 grados de temperatura máxima a primeras horas de la tarde.



El martes, festivo nacional por ser el día de la Constitución, es probable que la borrasca atlántica se acerque más a la península. Así, continuarán las lluvias y el viento en Canarias, pero perderán intensidad al irse la borrasca alejando del archipiélago, mientras que se generalizarán las precipitaciones en la península. "No parece que vayan a afectar a Baleares. Eso sí, estas lluvias en la península irán avanzando de oeste a este, remitiendo precisamente por el oeste a últimas horas", precisó Del Campo.



Las temperaturas podrían ascender este martes de forma clara, especialmente las nocturnas, de modo que la cota de nieve estará muy alta.



Incertidumbre a partir del miércoles

A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en la predicción del tiempo. No obstante, ese día podría llover en el extremo norte peninsular y en puntos del tercio occidental, con temperaturas en descenso.



El jueves es posible que otra borrasca se sitúe en las proximidades de la península, con lo que daría lugar a precipitaciones generalizadas, más probables en el centro, sur y este, así como en Baleares.



Hay dos escenarios para el jueves. Uno de ellos plantea temperaturas más o menos similares a las de miércoles, por lo que la nieve quedaría restringida a los sistemas montañosos. El otro prevé un descenso térmico acusado y una bajada de la cota de nieve, por lo que no se puede descartar que ese día se produzcan nevadas en zonas llanas del centro y la mitad norte de la península.



A partir del viernes día 9, probablemente continúe la influencia de las bajas presiones, con lluvias abundantes en buena parte de España, sobre todo en Andalucía occidental, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el Sistema Central y otros puntos del centro peninsular.