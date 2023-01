Merino pide a Page que atienda y resuelva las MÁS DE 9.000 SOLICITUDES que siguen esperando ser valoradas para percibir su prestación de DEPENDENCIA en CLM

martes 24 de enero de 2023

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que Page debería prometer menos y cumplir más con las entidades sociales y los colectivos vulnerables de la región.



Así se ha mostrado la dirigente popular tras las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, ayer en Ocaña, donde ha indicado que “no es de recibo que a pocos meses de terminar la legislatura aparezca Page para prometer a las entidades sociales y a las personas más vulnerables lo que les ha negado -votando en contra- en las Cortes de Castilla-La Mancha y votando NO en los presupuestos de C-LM”.



Merino ha recordado que, desde el PP-CLM, se ha insistido en innumerables ocasiones que lo que debe hacer Page es reclamar los 800 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda a Castilla-La Mancha en materia de dependencia. Lo que debe hacer Page es atender y resolver las más de 9.000 solicitudes que siguen esperando ser valoradas para percibir su prestación de dependencia.



En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Page debe actualizar la ayuda a las plazas de residencias de mayores, ya que tiene congelado el precio de las plazas concertadas de la Junta con las residencias privadas desde el año 2015, aún a sabiendas de que los costes y gastos se han disparado, sobre todo en materia energética que convierte la situación en insostenible. La portavoz parlamentaria también ha reclamado a Page mayor empatía con los programas de Ayuda a Domicilio, un importante servicio que se presta en pueblos, zonas rurales y ciudades de nuestra región, pero que Page ha sido incapaz, desde hace 8 años, de actualizar los precios de concertación con los ayuntamientos y siguen firmando los convenios entre julio y septiembre, propiciando que sean los propios ayuntamientos los que mantengan los programas de ayuda a domicilio con sus propios recursos.



Pero la cosa no queda ahí, asegura la portavoz popular, ya que Page debería aumentar la partida presupuestaria destinada a la Discapacidad, que sigue siendo insuficiente, y sobre todo, debería escuchar las medidas propuestas por Paco Núñez en nombre de las entidades del Tercer Sector, como es el caso del Fondo de Contingencia, reclamado en numerosas ocasiones, con la finalidad de ayudar a las entidades del Tercer Sector de la región. Un sector que aglutina 5.000 entidades sociales que prestan servicio, ayudan y cuidan a unas 4.000 personas.



Por último, ha insistido en que “Page debe escuchar a las entidades del Tercer Sector que han lamentado las alarmantes cifras de pobreza y exclusión social que aglutinan a 665.000 en Castilla-La Mancha, así como preocuparse y garantizar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a todas las solicitudes, ya que la única renta básica que tenía el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2019, Page se la ha cargado de un plumazo, y sólo lo ha mantenido a las personas que ya venían recibiendo esta prestación, por lo que no hay nuevos beneficiarios”.