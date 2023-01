El PP califica la decisión del Consejo del Agua como un "nuevo golpe a los pueblos ribereños" por parte del gobierno de España

miércoles 11 de enero de 2023

El secretario de Política de Agua del Partido Popular de Guadalajara, Javier del Río, ha calificado como “un ninguneo a nuestra provincia y un nuevo golpe de Pedro Sánchez a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía" la aprobación por el Consejo del agua de los nuevos planes de cuenca de los ríos Tajo y Segura.



Del Río justifica su postura en que los nuevos planes “no aumentan ni una sola gota los niveles de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, como llevamos pidiendo muchos años desde los pueblos ribereños. En la ingente documentación que acompaña los nuevos planes no se hace mención por ningún lado a que los embalses de cabecera, que actualmente se encuentran al 20% de su capacidad, vayan a tener más agua, que es justo lo que necesitan nuestros pueblos, ni tampoco se aumentan los mínimos no trasvasables".



Además, el también alcalde de la localidad de Pareja, afirma que Pedro Sánchez deja en el olvido a la comarca ribereña "doblemente" puesto que en el documento tampoco se contempla "ni un solo euro de inversiones para nuestros vecinos, que llevan siendo solidarios con muchas zonas de España durante décadas". Por contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí ha anunciado que cerca de 8.000 millones de euros se destinarán al Levante para inversiones.



Además, el responsable de Política de Agua del Partido Popular de Guadalajara ha señalado que a este "nuevo ninguneo a los ribereños por parte de Pedro Sánchez se le añaden otros incumplimientos anteriores" como es la no finalización y puesta en funcionamiento de las obras de abastecimiento a los municipios ribereños desde la captación de Morillejo, "una infraestructura que dejó finalizada al 99% el Gobierno de Rajoy, y que en toda una legislatura no han sido capaz de sacar adelante”.



Del Río ha subrayado que “solo cuando ha gobernado el PP en España se ha garantizado por ley el agua en Entrepeñas y Buendía”. Es más, ha recordado que fue el Partido Popular el que incluyó, por primera vez, una reserva estratégica en la cabecera del Tajo de 240 hm3, y que posteriormente también un Gobierno del PP lo aumentó a los 400hm3 actuales. “Y si no existiese ese mínimo legal de 400 hm3 se seguiría trasvasando, porque el PSOE nunca ha garantizado nunca ni una gota más para nuestros embalses", ha apuntado.



Estos datos demuestran que, de nuevo, los municipios ribereños de Guadalajara y Cuenca “vuelven a ser los perjudicados y olvidados, mientras no se concrete un auténtico Plan Nacional del Agua que recoja las auténticas necesidades de nuestra provincia", ha concluido.