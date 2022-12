El Dépor cae con honor ante un Elche de Primera (0-3)

jueves 22 de diciembre de 2022 , 19:29h

El Deportivo Guadalajara terminó su historia en la Copa del Rey en un Pedro Escartín vestido de gala, ante la atenta mirada de 5.672 espectadores con una derrota frente a un equipo de la máxima división del fútbol español, el Elche C.F., que demostró la extraordinaria capacidad técnica de sus jugadores consiguiendo anotar prácticamente en todos sus acercamientos. A pesar de la combatividad de un Dépor que dominó muchas partes del encuentro y que llegó a tener sus ocasiones para empatar, finalmente el partido se decantó en el tramo final con dos goles ilicitanos. Los tantos los hicieron Pere Milla, Ezequiel Ponce y Tete Morente.



La climatología marcó por completo el encuentro, pues desde antes de que comenzara el partido hasta prácticamente el descanso, las fuertes lluvias marcaron el desarrollo del choque, aunque no apagó el gran ambiente que se vivió en las gradas del Pedro Escartín. Gonzalo Ónega realizó dos cambios con respecto al último once liguero, que fueron las entradas de Cruz y Fran Santano en el lugar de Nanclares y Morcillo.



El Elche demostró desde el primer momento el por qué son un equipo de Primera División, y se lanzó al ataque, consiguiendo rédito muy pronto. A los cuatro minutos, en un desplazamiento en largo de Pedro Bigas, que golpeó desde el centro del campo, Pere Milla le ganó la espalda a la defensa y, desde dentro del área, cabeceó muy cerca de Samu Pérez y mandó el balón al fondo de la red. Con el 0-1, los visitantes se encontraron cómodos en el campo y siguieron incomodando la portería morada. Los alcarreños resistieron el arreón, e incluso Samu Pérez salvó en dos ocasiones al Dépor con las piernas.



Poco a poco fue despertando el Dépor, que se asentó en el campo y que en la primera parte tuvo varios acercamientos que fueron, en su mayoría, repelidos por la defensa ilicitana, que bloqueó los intentos de disparo de los morados desde fuera del área. Darío García dispuso de un disparo que se marchó por arriba, y Tellechea pidió penalti en una acción en la que se marchaba solo contra el portero. El Elche, en el que Pablo Machín debutaba con técnico en partido oficial, dio un paso atrás y ocupó menos las posiciones de ataque.



En la segunda parte el partido fue diferente, la lluvia fue bajando su intensidad progresivamente hasta cesar y el Dépor salió con otra intensidad y sabedor de que si no hacía nada, estaría eliminado. Los de Gonzalo Ónega consiguieron hacerse dueños del balón, involucrando en el juego prácticamente a sus once futbolistas, y arrinconaron al Elche, que defendió con mucha solvencia su área.



La oportunidad más clara de los morados la tuvo Jesús Cruz en una jugada en la que Tellechea se internó por la banda derecha y llegó hasta línea de fondo, desde donde sacó un centro raso y tenso para la llegada del centrocampista desde segunda línea. A pesar de rematar desde muy cerca, llegó muy forzado a la acción y su remate se marchó por encima del larguero.



Muy parecida fue la otra gran ocasión del Dépor, en una jugada de Dani Gallardo en banda, que centró hacia Chupi en el primer palo, pero su remate, muy cercano a la portería, también se marchó rozando los palos. Gonzalo Ónega dio entrada a Nanclares, Chupi, Iván Moreno, Morcillo y Pablo Jiménez para intentar dar la vuelta al partido, en lo que fue una gran actuación en general de los morados, que jugaban contra un rival de tres categorías más.



Sin embargo, cuando mejor estaba el Dépor, el Elche mató el partido. En un contragolpe en el que Lucas Boyé consiguió llegar hasta línea de fondo por la banda izquierda, el argentino centró al segundo palo, donde Ezequiel Ponce colocó el balón en la base del poste con el pie tras controlar con el pecho. Una acción que requería una precisión quirúrgica que el delantero realizó a la perfección a pesar de que la defensa morada no estaba mal colocada.



El tercer y último gol llegó en el tiempo de descuento, en un disparo lejano que se marchaba fuera pero que Tete Morente desvió con la planta del pie, con la fortuna de que la pelota salió despedida hacia el fondo de la red, haciendo inútil la estirada de Samu Pérez.



Se terminó así el sueño copero, así como el 2022 para el Deportivo Guadalajara. Un año muy especial, el del 75 aniversario, en el que se consiguió un ascenso, ser campeón de liga por primera vez en la historia, se eliminó a un equipo del fútbol profesional y que ha terminado con el club poniendo las cosas muy complicadas a un equipo de la máxima división del fútbol español. Los jugadores se irán de vacaciones el viernes 23 de diciembre y el regreso a la competición se disputará el domingo 8 de enero ante la Gimnástica Segoviana.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens (Iván Moreno, 77′), Dani Gallardo, Ablanque, Álvaro Santiago, Sergi Segura; Darío García, Cruz (Nanclares, 70′), Cheki (Pablo Jiménez, 77′); Fran Santano (Chupi, 70′) y Tellechea (Morcillo, 77′).



Elche C.F.: Edgar Badía; Josan (Tete Morente, 51′), Pedro Bigas, Gonzalo Verdú (Diego González, 87′), Palacios, Clerc; Gumbau, Mascarell; Pere Milla (Ezequiel Ponce, 63′), Lucas Boyé (Álex Collado, 87′) y Roger Martí (Raúl Guti, 63′)



Árbitro: J. L. Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Sergi Segura (45′) del C.D. Guadalajara y a Roger (37′), Pere Milla (44′) y Collado (90′) del Elche C.F.



Goles: 0-1, Pere Milla, minuto 4; 1-1, Ezequiel Ponce, minuto 81; 0-3, Tete Morente, minuto 90.