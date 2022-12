El Dépor resiste pero cae al final frente al filial del Atlético (2-1)

martes 13 de diciembre de 2022 , 11:50h

El Deportivo Guadalajara nadó para morir en la orilla en un complicadísimo partido en el ‘Cerro del Espino’ donde no solo resistió los envites de su rival, sino que encima estuvo a cinco minutos de marcharse con los tres puntos. Los morados se adelantaron en la segunda parte a través de un gol en propia puerta del filial rojiblanco y después aguantó hasta que en el minuto 83 el Atlético ‘B’ logró empatar y ya, en un final de infarto, los madrileños terminaron anotando el segundo en la última jugada con un centrochut desde la banda que se coló por la escuadra.



Los morados salieron al campo con un once prácticamente calcado al que disputó la última jornada frente al Unión Adarve, con la novedad de Morcillo acompañando a Nanclares en la punta de ataque, en lugar de Chupi. El comienzo fue vibrante, y el Dépor salió con fuerza, haciéndose con el control del partido en los primeros minutos, percutiendo y metiendo varios balones al área del Atlético desde la banda derecha, donde Stevens y Cheki estuvieron muy activos. La climatología (ligera lluvia durante el partido y las fuertes lluvias de la noche anterior) influyeron también en el partido, pues algunas partes del campo estaban algo encharcadas y el balón se quedaba clavado, mientras que en otras el bote era muy rápido.



Tras el arreón inicial de los morados, llegó el gran momento del Atlético de Madrid ‘B’ en el partido. Los locales se hicieron poco a poco con el control del partido y, a pesar de que el Dépor no bajó en intensidad, empezaron a encontrar espacios y a lograr ocasiones de gol. Fue entonces cuando emergió la gran figura del partido: Samu Pérez. El portero canario fue el pilar en el que se sostuvo el equipo de Gonzalo Ónega, negando por todos los medios al filial rojiblanco sus ocasiones. En la primera parte, desbarató varios manos a manos, tapando tanto con los pies como con las manos, además de mostrarse seguro por arriba.



Una vez superado el vendaval, el conjunto alcarreño volvió a dar un paso adelante en el último tramo de la primera mitad, donde los dos equipos se mostraron parejos y no llegó a producirse el gol en ninguna de las dos porterías, llegando al descanso con el marcador de 0-0. En el inicio de la segunda parte volvió a ser igualado, aunque el Dépor poco a poco fue cogiendo de nuevo las riendas del partido. El centro del campo morado estuvo imperial, y distribuyó juego hacia ambas bandas para que Stevens y Sergi fueran un peligro metiendo balones al área, si bien no llegó a producirse ningún remate claro.



A los 66 minutos se produjo el primer gol del partido. En una falta colgada magistralmente por Cheki, Joel Arumí trató de despejar y cabeceó hacia su propia portería, con la mala fortuna de que la pelota terminó en el fondo de las mallas. El gol espoleó a los morados, que, con la entrada de Chupi y Tellechea en punta de ataque, se mostró muy serio y concentrado en defensa a la vez que en ataque encontraba maneras de hacer daño a la defensa rival. Chupi pudo hacer el segundo en un mano a mano, pero un defensa llegó providencial a bloquear su disparo cuando se disponía a batir al guardameta.



El Atlético de Madrid introdujo cambios y se lanzó con todo a por el partido, ante un Dépor que planteó una resistencia numantina hasta los últimos minutos. Cuando apenas quedaban cinco para llegar al final, en una segunda jugada tras un saque de esquina, el equipo local puso un balón en el segundo palo, donde Marco se elevó por encima de todos y puso la pelota en la escuadra de un testarazo. Poco después llegó otro duro golpe para el equipo alcarreño, la expulsión por doble amarilla de Tellechea, que recibió dos tarjetas en un lapso de un minuto por dos faltas.



El final del encuentro fue muy cruel, pues el Atlético de Madrid terminó anotando el 2-1 en el último minuto del alargue con un centrochut de Kostis desde la banda izquierda desde una posición muy alejada. Su golpeo cogió una parábola imprevisible y se coló por la escuadra de la portería de Samu Pérez, un varapalo del que el Dépor no tuvo tiempo de reponerse y que dejó a los morados sin ningún punto en el partido.



Ahora el Dépor se encuentra ante su último partido del año en liga, que le enfrentará al Estepona el próximo sábado en el Pedro Escartín. Será el penúltimo compromiso del 2022, pues se cerrará el año con el histórico duelo de Copa del Rey ante el Elche el día 20 de diciembre.



FICHA TÉCNICA:



Atlético de Madrid ‘B’: Gomis; Sergio Díez, Marco, Kostis, Joel Arumí; Gismera (Alber, 69′), Sergio Guerrero (Miguélez, 68′), Barrios; Ethyan (Javi Cueto, 78′), Carlos Martín (Cala, 69′) y Diego Bri.



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Dani Gallardo, Ablanque, Álvaro Santiago, Sergi Segura; Darío García, Cheki, Cruz; Nanclares (Tellechea, 61′) y Morcillo (Chupi, 61′).



Árbitro: J. Villaescusa Alarcón (Comité Valenciano). Amonestó a Diego Bri (78′) del Atlético de Madrid ‘B’ y a Stevens (16′), Morcillo (51′) y Tellechea (85′ y 86′) del C.D. Guadalajara. Expulsó a Tellechea (86′) del Guadalajara.



Goles: 0-1, Joel Arumí p.p., minuto 63; 1-1, Marco, minuto 83; 2-1, Kostis, minuto 90.