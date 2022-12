La temperatura mínima será este martes en Atienza de 5°C y la máxima podría alcanzar los 8°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Vuelven las lluvias, sobre todo a partir de mediodía, este martes a Guadalajara con 7ºC de mínima y 14ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 7ºC de mínima y 14ºC de máxima con el cielo cubierto de nubes con lluvia. El viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección sureste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 20 de diciembre de 2022 , 07:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes altas, acompañadas de nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en el sureste y nocturnos en zonas montañosas, aumentando pronto desde el noroeste a nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que por la mañana se esperan en el oeste de Toledo y noroeste de Guadalajara y se extienden durante la tarde al resto de la comunidad salvo al cuadrante sureste donde no se esperan las precipitaciones pero si los cielos nubosos por la noche.



Las precipitaciones serán más frecuentes y abundantes en el oeste, sobre todo en la Sierra de San Vicente. El viento soplará de componente sur flojo con intervalos más intensos en zonas altas girando durante la tarde a oeste y suroeste.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, salvo en Cuenca que se mantienen sin cambios y en el este y sur de Albacete que descienden. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante sureste y en La Mancha y con pocos cambios en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 17ºC en Albacete, 5 y 16ºC en Ciudad Real, 3 y 15ºC en Cuenca, 7 y 14ºC en Guadalajara y entre 6 y 16ºC en Toledo.



Previsión martes 20: el día con más lluvias de la semana de Navidad.-



Esta semana daremos la bienvenida al invierno 2022. A falta de pocos días para la celebración de Nochebuena y Navidad, en los que una vaguada podrá ser la protagonista, la previsión del martes 20 de diciembre que indica que podrá ser la jornada más lluviosa de la semana. Y es que, aunque estos días serán los más tranquilos meteorológicamente en lo que va del mes de diciembre, también habrá algo de lluvia.



Un frente cruzará rápidamente la Península en las próximas horas, aunque no se esperan lluvias tan generosas como las de la semana pasada.



Previsión martes: avisos por lluvias intensas en Galicia

El frente, que ya el lunes dejó lluvias en el extremo noroeste, avanzará durante el martes dejando precipitaciones en toda la mitad occidental. Llegarán hasta la franja centro y sin que se esperen en el tercio este peninsular ni los archipiélagos.



Comunidades como la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana podrán tener una semana sin precipitaciones.



Las cantidades de lluvia podrían ser más importantes en el sur de Galicia, el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León, donde se esperan acumulaciones superiores a 20 mm. Podrán ser más de 50 mm en el norte de Cáceres y de más de 100 mm en el oeste de Galicia entre hoy y mañana.



Los avisos por lluvias fuertes estarán activos en el sur y el oeste de Galicia. También en puntos de las provincias de León, Salamanca, Ávila y Cáceres durante el martes 20.



En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a que subirán las mínimas este martes, no habrá heladas más que en las cimas del Pirineo. El resto de la semana seguirá la misma tendencia, con temperaturas mínimas muy por encima de la media climatológica.



Las temperaturas diurnas serán suaves, especialmente en las costas del Cantábrico, por el viento del sur, y en las costas del Mediterráneo. Podrán darse valores máximos próximos a los 20ºC en el litoral.