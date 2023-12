Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 3°C y 8°C, el cielo estará cubierto de nubes con niebla, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Nieblas matinales con 3ºC de mínima y 10ºC de máxima este sábado en Guadalajara

Este sábado amanecerá a las 8:22 y anochecerá a las 17:45 horas, las temperaturas estarán entre 3°C y 10°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 16 km/h y dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 09 de diciembre de 2023 , 06:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas aumentando a nuboso o cubierto de nubes bajas.



Probables nieblas matinales en zonas altas del oeste y en puntos de La Mancha que desde el final de la tarde se esperan también en el nordeste e incluso en el valle del Tajo toledano.



No se descarta alguna lluvia débil en cumbres del Sistema Central y en puntos aislados del tercio occidental.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso que será más acusado en cumbres del nordeste, zonas elevadas de La Mancha y en Albacete. Heladas débiles en zonas montañosas del nordeste. Viento flojo de componente oeste con intervalos moderados en Albacete y tercio oriental.



Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 17ºC en Albacete, entre 5 y 13ºC en Ciudad Real, entre 0 y 11ºC en Cuenca, entre 3 y 10ºC en Guadalajara y entre 5 y 14ºC en Toledo.



Ascenso de temperaturas este fin de semana.-



La estabilidad predominará este fin de semana. Se espera que el viento vaya amainando y que las temperaturas suban el sábado, tanto por la noche como por la tarde, y aún más el domingo.



Se prevén máximas de hasta 25ºC en Murcia y Valencia, 23ºC en Sevilla, Córdoba, Málaga y Melilla, y alrededor de 20ºC en Teruel, Zaragoza, San Sebastián, A Coruña, Santander, Barcelona y Cádiz, entre otras ciudades.



Estas temperaturas estarán entre 5º y 8º por encima de lo habitual para esta época del año en el norte y este del país, y no se descarta que se bata algún récord mensual de temperatura máxima para diciembre en algunas de estas capitales en los próximos días, ya que se espera que los termómetros continúen ascendiendo a principios de la próxima semana.



En valles del interior peninsular, no se esperan valores tan altos debido a la presencia de nieblas o nubes bajas, que podrían mantenerse durante la mayor parte del día. Este fenómeno será más notable el domingo, aunque también afectará en cierta medida el sábado.