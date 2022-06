Núñez muestra su preocupación ante los últimos datos del IPC, que siguen colocando a CLM como la región más inflacionista de España

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 11 de junio de 2022 , 11:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su preocupación ante los datos del IPC conocidos hoy y que vuelven a situar a nuestra comunidad autónoma como la más inflacionista de España, con un 10,6 de inflación. Lo que provoca un empobrecimiento del conjunto de los castellanomanchegos, por culpa de la mala gestión de los gobiernos de Emiliano García-Page y Pedro Sánchez.



Así lo ha manifestado en la inauguración de la XIV Feria agropecuaria y turístico comercial que ha tenido lugar en Agudo (Ciudad Real), donde ha denunciado que, pese a estos datos, “Page se niega a que haya un debate para hablar de nuestro modelo fiscal y a bajar impuestos”, mientras “sigue hablado de esa convergencia fiscal, que solo supondría subir los impuestos a todos los vecinos de la región”.



“Castilla-La Mancha no está para más impuestos, sino para todo lo contrario, para que haya una bajada de generalizada de los mismos que nos permita combatir la inflación”, ha remarcado el líder regional de los populares, quien ha advertido de que un 10,6 de inflación supone al final poner “un impuesto a las familias mas humildes, porque les quita automáticamente el 10 por ciento del sueldo”.



En este sentido, ha recordado que “la inflación se está cebando especialmente en los suministros más básicos, como la gasolina, la luz y los productos de la cesta de la compra”, lo que está provocando que a muchas familias “con llenar la nevera, pagar la luz y la gasolina, ya no les llegue para nada más”.



Para Núñez, es incomprensible que sea precisamente Castilla-La Mancha, la comunidad con los peores datos, en la que su presidente regional se niegue a tomar medidas y bajar los impuestos, “como sí están haciendo y está funcionando en otras comunidades como Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia y Murcia”.



Los ganaderos y agricultores de CLM no pueden más



En cuanto a la situación de la ganadería, Núñez ha lamentado que “nuestros ganaderos no pueden llegar a fin de mes, por los altos precios del gasoil y la luz, lo que hace que sea inviable la rentabilidad en la venta de cualquier ganado” y se ha preguntado “cómo pretende Page que salgan adelante los negocios de los ganaderos y agricultores de CLM, si como consecuencia de la alta inflación no pueden hacer viables sus explotaciones”.



“Qué más tiene que suceder en Castilla-La Mancha para que Page sea consciente de que bajar impuestos es imprescindible, y que es necesario también para la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas”, se ha preguntado el presidente regional del PP, quien ha reclamado a Page “que deje de mirar a otro lado ante las dificultades que tienen las familias, los agricultores y ganaderos, los autónomos y todos los ciudadanos de CLM”.



Núñez ha insistido en que “es absolutamente urgente que se replantee el modelo fiscal de la región” y le ha pedido una vez más a Page, “que se humanice, que sea sensible, porque la gestión que está llevando a cabo en materia fiscal no puede seguir así, porque solo está empobreciendo a nuestra gente”. “Page tiene que escuchar a la calle y también al PP, tiene que escuchar la propuesta que llevo lanzando desde hace meses de una compensación vía bajada de impuestos a los altos precios en CLM”, ha añadido.



Page tiene que asumir su responsabilidad respecto a la EvAU



Por otro lado, preguntado por la polémica surgida respecto a los exámenes de la EvAU de Castilla-La Mancha, ha denunciado que “lo que no se debe hacer nunca es lo que ha hecho Page, que es poner toda la responsabilidad en la Universidad, ya que los exámenes se llevan a cabo de manera compartida entre la Universidad y la Junta de Comunidades y lo que tiene que hacer el Gobierno de Page es asumir su responsabilidad”.



“La Consejería de Educación es la responsable del proceso EvAU y, por tanto, si hay un problema no puede limitarse a decir que la culpa es de la Universidad, algo tendrá que decir la consejera”, ha subrayado Núñez, quien ha anunciado que desde el PP “vamos a analizar qué es lo que ha sucedido y para ello ya he contactado con el rector”.