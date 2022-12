Laura Escanes: “Yo siempre he dicho que a mi hija le voy a hablar en catalán y de ahí no me baja nadie”

En el segundo episodio del podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, disponible en exclusiva en Podimo, la influencer se sienta a hablar con el reconocido neuropsicólogo, escritor y padre de 3 niños, Álvaro Bilbao, para tratar el tema de la maternidad y paternidad y la educación de los hijos.

Como en el episodio anterior, la catalana ha comenzado el programa con una carta abierta, en esta ocasión, dedicada a su hija Roma, de 3 años:

“Pequeña Roma, no hay día que no me hagas sonreír. Solo con el hecho de pensar que estás en mi vida lo consigues. Llegaste a nuestra vida para hacerla mejor, no lo dudes nunca. Pero también tengo miedos y no hay día que no piense en todas esas cosas que no he sabido darte o que no he hecho bien. No hay día que me pregunte si será feliz y recordarás tu infancia como una etapa bonita de tu vida. Escucharás muchas cosas sobre papá y mamá, demasiadas, y por eso, cada vez que tengo la oportunidad de decirte o escribirte, no me lo pienso. No sé si para callar bocas, para convencerme a mí o para convencerte a ti. A pesar de todo lo que puedan decir o creer. Por eso, un poco de todo esto, de este cielo es tuyo. Cuando me siento en el cielo, es por ti. Me haces volar y ver la vida desde otras perspectivas que no hubiera imaginado. Y ver la vida desde aquí arriba, dejándote volar, es más bonita si cabe. Digo dejarte volar porque confío en ti, porque eres valiente, capaz, sensible, fuerte, que nadie te haga dudar de tu fuerza”.

Para comenzar la charla, Escanes ha querido confesar aquella opinión de la que no se va a bajar nunca: “Yo siempre he dicho que a mi hija le voy a hablar en catalán y de ahí no me baja nadie. Y da igual que yo viva en Madrid, en Nueva York… Me da igual, como si me mudo cincuenta mil veces”. Y continúa diciendo: “Es verdad que hay veces, en la puerta del cole, si yo estoy diciendo algo en catalán a mi hija, me siento un poco mal, porque veo a todas las familias que son de aquí de Madrid, y digo, deben de estar pensando que soy una maleducada, que delante de todos los padres, yo le estoy hablando en catalán a mi hija. A veces hago el cambio para que no se piensen que estoy criticando o algo”.

Durante el programa, la influencer reflexiona sobre la culpa, muy presente en la etapa de la paternidad. Con todo, el neuropsicólogo rompe una lanza a favor de la paternidad y la maternidad, una de las cuestiones más difíciles de la vida: “Estamos haciendo algo totalmente nuevo, que es difícil, porque a nivel de energía, consume mucha energía, porque a nivel emocional, consume muchos recursos emocionales, en cuanto a paciencia, en cuanto a dar lo mejor de ti y, a pesar de que estamos haciendo todas esas cosas tan difíciles por primera vez, muchas veces nos sentimos culpables. Yo creo que lo más importante como padres es querer mucho a nuestros hijos, intentar darles lo mejor de nosotros y cada vez que nos salimos del guion o hacemos cosas que igual no deberíamos hacer, entender que es lo normal”.

Al hilo de lo anterior, la catalana admitía que le costaba mucho llorar delante de su hija: “No sé si es bueno o malo, pero no me culpo por llorar. Antes me culpaba mucho”. Y confiesa que tampoco se imaginaba pidiendo disculpas a Roma: “Nunca me imaginaría yo pidiéndole perdón a mi hija, y yo le he pedido perdón muchas veces […] Yo creo que ser padre es un poco eso, que todas las cosas que tú pensabas que no harías nunca, te las vas comiendo”.

Otro de los temas que más le inquietaba a Laura Escanes era el momento de las rabietas. “En casa, todos esos momentos de rabietas, es como que, tengo que parar, respirar, y decir: ‘es una niña’. Es que está aprendiendo a gestionar todas esas emociones. Nadie le ha enseñado. Le estoy enseñando yo, le está enseñando su padre, le está enseñando la gente que le rodea en su día a día”, asegura la influencer.

Durante el episodio, el neuropsicólogo y escritor habla sobre la educación en positivo: “Sería cambiar gritos, castigos, amenazas, por otra serie de estrategias que funcionan mejor y que nos ayudan a ponernos un poco en el lugar del niño. Vamos a hablar de normas, vamos a intentar buscar algunos consensos, vamos a tirar más de comprender por qué el niño tiene esa rabieta, pero ser un poquito menos autoritarios y ser un poco más comprensivos con el niño, pero dándole las dos cosas que más necesita que son amor y normas, límites o capacidad para gestionar la frustración”.

Uno de los temas más controvertidos sobre ser padres, es sin duda delegar tareas, repartírselas y entender que cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas y lo que les funciona mejor: “Cuando nació Roma yo me di cuenta de que era una persona que no sabía delegar. Y todo quería hacerlo como a mi manera porque yo había hecho cursos, porque yo había leído mogollón de libros, porque me había informado tantísimo que era como que solo lo podíamos hacer de esa manera”, detalla Laura Escanes.

De igual manera, uno de los oyentes del podcast le consultaba a Álvaro Bilbao sobre los terrores nocturnos y las pesadillas: “Son muy distintos los terrores nocturnos, que suelen ocurrir o aparecer una hora después de que el niño se quede dormido y el niño se pone a gritar, los padres angustian mucho y el niño en realidad está dormido. Se pasea por toda la casa gritando, puede tener los ojos abiertos… es un tipo de parasomnia, que es una serie de trastornos del sueño, sería parecido a ser sonámbulo, pero en la infancia suele ocurrir estos episodios […] En estos casos, lo mejor que podemos haceres no interactuar con el niño, vigilar que no salga a la calle, que no se caiga por la escalera, etc. y son súper angustiosos. Mi hijo mayor los ha tenido y como padre se pasa fatal”. Y añade: “En cambio, si son pesadillas, ahí lo más importante es ayudar al niño o a la niña a saber que pueden contar con nosotros y si se acuerdo al día siguiente o cuando se despierta, hablarlo un poquito, que te explique lo que ha visto en el sueño”.

Por último, el neuropsicólogo confesaba cómo atajó la eterna lucha con las pantallas y consolas: “Compré una caja fuerte para guardar teléfonos móviles, tablets y videojuegos porque había ratos en los que la cosa se descontrolaba”.