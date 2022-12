LA PEOR CARA DE LOS SOCIALISTAS: El PSOE, único partido constitucionalista que NO se concentrará a favor de la Guardia Civil de Navarra

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 10 de diciembre de 2022 , 08:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El PSOE firmó con Bildu la fecha en que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil abandonará las carreteras navarras.



El PSOE, el único partido que incluye «español» en sus siglas, NO se movilizará a favor de una de las instituciones más apreciadas por los españoles y, por tanto, por los navarros.



Tal y como publica el digital EL DEBATE, tras el anuncio del acuerdo entre socialistas y abertzales el pasado día 22 de noviembre, una decena de asociaciones representativas de la sociedad civil constitucionalista navarra convocaron una concentración de apoyo a la Benemérita para este domingo 11 de diciembre enfrente de la Comandancia de Pamplona.



La ausencia socialista es más evidente cuando la principal convocante de esta concentración es la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite). En la Comunidad foral, la organización terrorista ha asesinado a 13 guardias civiles. Incluso dos de ellos, José Ferri y Antonio Fernández, asesinados el 21 de agosto de 1988 en Estella, pertenecían a la Agrupación de Tráfico.



El resto de formaciones políticas constitucionalistas no dudaron en sumarse a la iniciativa de la sociedad civil. Incluso dos de ellos, UPN y PP, ya acordaron la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra.



El presidente de los regionalistas, Javier Esparza, recordó el pasado día 27 que su formación está a favor de la transferencia de la competencia a Navarra, «pero nosotros aprobamos que se siga prestando el servicio como hasta ahora, entre la Policía Foral y la Guardia Civil». Consideran que otra cosa es la forma en la que lo ha hecho el PSOE con Bildu, esa formación que todavía NO ha condenado el asesinato de José Ferri y de Antonio Fernandez, y por algo como unos Presupuestos.



«Es paradójico e inadmisible que un partido como Bildu, que aún no ha condenado los execrables crímenes de ETA y que cuenta entre sus filas a miembros de dicha banda asesina, sea quien haya arrancado al Gobierno de Sánchez este pacto con el que pretende humillar a uno de los Cuerpos de la Seguridad del Estado que más víctimas ha sufrido entre sus filas y que más ha contribuido a la derrota policial de la banda terrorista», consideraban las asociaciones convocantes en un comunicado.



Para Unión del Pueblo Navarro, principal formación constitucionalista en la Comunidad foral, «suena inverosímil y macabro» que «con el beneplácito de Chivite (presidenta del Gobierno de Navarra), se haya acordado precisamente con Bildu la fecha para el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra».



Para el recién elegido presidente del Partido Popular en Navarra, Javier García, «utilizar a la Guardia Civil como contrapartida en los Presupuestos es mezquino y demuestra el desprecio que tiene Sánchez a la institución».



Según el secretario de organización de Ciudadanos y coordinador del partido naranja en Navarra, Carlos Pérez Nievas, «la Guardia Civil va a desaparecer de las carreteras de Navarra porque es una exigencia de Bildu que los gobiernos de Sánchez y Chivite van a a cumplir».



Para el presidente de Vox en Navarra, Emilio Jiménez, «es una traición e indignidad el acuerdo entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con los herederos de ETA, Bildu, por el cual se produce la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad foral de Navarra a cambio del apoyo presupuestario».



Según informa el digital EL DEBATE, mientras los partidos constitucionalistas se concentrarán junto con las asociaciones civiles a favor de la Guardia Civil, la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, se encontrará a 10.000 kilómetros de distancia, en Argentina.