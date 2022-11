Núñez afirma que hoy es un día triste para Castilla-La Mancha y España: “Nadie entiende que el PSOE sea capaz de traicionar al país y poner en riesgo la unidad nacional”

viernes 11 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que hoy es un “día triste para España y preocupante para Castilla-La Mancha” al anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el inicio de la tramitación para la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición.



“Nadie entiende por qué el PSOE, en ese abrazo al independentismo con el objetivo de que Sánchez perdure un año más en Moncloa y para sacar adelante unos presupuestos, sea capaz de traicionar al país y de poner en riesgo la unidad nacional”, ha dicho Núñez.



Así lo ha indicado el presidente del PP regional, en declaraciones a los medios en Minglanilla (Cuenca), donde ha lamentado que la eliminación de este delito supondría que aquellos que han querido romper el país no tengan que pagar una pena por ello y que, además, anima a los que quieran volver a intentarlo a hacerlo “pagando un precio muy bajo por ello”.



Así, Núñez ha recordado que lleva semanas pidiendo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una “postura unánime en la región” rechazando “frontalmente la modificación del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición y rebelión”.



El líder de los ‘populares’ ha añadido que “de nada vale hablar y hacer anuncios y declaraciones” porque la modificación del Código Penal “hay que votarla, algo que harán los diputados socialistas en el Congreso”, también los de Castilla-La Mancha, a los que Page “ha dado orden de que voten a favor de esta modificación del Código Penal”.



“Es una traición al conjunto de los castellanomanchegos y de los españoles”, ha aseverado Núñez, al tiempo que ha indicado que “no es la única”.



En este sentido, ha señalado que ayer las Cortes regionales rechazaron, con los votos del PSOE, la enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Castilla-La Mancha presentada por el PP.



Unos presupuestos socialistas que, siguen adelante, y que cuentan con casi 900 millones de euros más como consecuencia de la inflación “y que no se destinan a lo importante”.



Núñez ha destacado cinco puntos que son fundamentales y que no se encuentran en los Presupuestos de la Junta. “No hay una verdadera bajada de impuestos, no se recupera la Carrera Profesional Sanitaria, no hay dinero para una modernización de la Atención Primaria, no hay un Plan de Choque contra las listas de espera y no hay un Fondo de Contingencia para ayudar al Tercer Sector a paliar el exceso de coste del gasto corriente”.



El presidente del PP-CLM ha afirmado que estas cinco medidas son las que Castilla-La Mancha necesita y que no se encuentran en las cuentas de Page, que sigue adelante con unos presupuestos “que no son útiles, que no sirven para solucionar los problemas de Castilla-La Mancha y que adolecen de medidas fundamentales”.



Por ello, ha dicho al conjunto de los castellanomanchegos que esta situación cambiará cuando sea presidente de Castilla-La Mancha y estas medidas estarán en los presupuestos del Gobierno del PP.