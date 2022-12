Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 4°C y 9°C, el cielo estará cubierto de nubes con tormentas, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Vuelven las lluvias este jueves, Día de la Inmaculada, a Guadalajara donde habrá rachas de viento de más de 22 km/h

El tiempo en Guadalajara para este jueves es de 10ºC de mínima y 13ºC de máxima con el cielo estará muy nuboso con alguna tormenta. El viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección sur

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de diciembre de 2022 , 07:46h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el norte de Toledo. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en el sureste y nocturnos en zonas de montaña.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso que será ligero o sin cambios en Guadalajara y las máximas sufrirán pocos cambios salvo un ligero descenso en la Ibérica y un ligero ascenso en La Mancha y la Alcarria. El viento con predominio de la componente sur, que será flojo con intervalos más intensos.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14ºC en Albacete, 11 y 15ºC en Ciudad Real, 9 y 11ºC en Cuenca, 10 y 13ºC en Guadalajara y entre 12 y 17ºC en Toledo.



Las lluvias serán generalizadas en lo que queda de esta semana y la próxima, las temperaturas serán normales con altibajo.-



El paso de borrascas atlánticas y sus frentes asociados provocarán lluvias “prácticamente generalizadas” durante los próximo días, sobre todo en el oeste de la Península y las temperaturas no experimentarán grandes cambios y seguirán en torno a los valores normales para esta época, aunque con las mínimas algo más altas de lo que marca la climatología, hasta el sábado, cuando descenderán claramente, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que donde menos lloverá será en el área mediterránea y en Baleares y que las heladas débiles, de unos -2 grados centígrados, quedarán reducidas a zonas altas de Pirineos.



El portavoz ha indicado que esta semana las zonas que más cantidad de precipitación han recogido son el suroeste de la Península y el norte de Extremadura, con más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos, como por ejemplo en El Granado (Huelva), donde se acumularon 114 litros por metro cuadrado, o en El Hoyo (Cáceres), con 109 litros por metro cuadrado desde el domingo por la noche hasta la madrugada del miércoles.



En las próximas horas, un frente llegará a la Península y dejará precipitaciones que podrán ser fuertes en Andalucía occidental y sur de Extremadura y alcanzarán también al sur de Castilla y León, oeste de Castilla-La Mancha y puntos de la Comunidad de Madrid. Tampoco descarta lluvias débiles en el resto de la mitad oeste.



Otro de los fenómenos adversos que espera Del Campo es la niebla que afectará sobre todo a la depresión central del Ebro, sobre todo en Huesca y Lérida, donde habrá bancos de niebla densos.



El jueves la borrasca se acercará aún más a la Península y mientras las lluvias remitirán en Canarias serán “prácticamente generalizadas” en el territorio peninsular y serán abundantes en buena parte del oeste y la zona centro, así como en el norte de Aragón y Cataluña, jornada por lo tanto muy lluviosa.



En concreto, subraya que en zonas montañosas del norte de Cáceres, en el sur de Ávila, se podrán acumular más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y 15 litros por metro cuadrado en Extremadura y Andalucía occidental.



En cambio, las lluvias serán menos probables en el sur del Mediterráneo y en Baleares y la cota de nieve seguirá alta, por encima de 1.800 a 2.000 metros, con vientos de sur y suroeste fuertes en puntos de Andalucía. Las nieblas persistirán ese día y las temperaturas nocturnas subirán al contrario que las diurnas, que descenderán en el extremo norte.



Respecto al viernes, el portavoz explica que la borrasca seguirá afectando a la Península que vivirá otro día más de lluvias generalizadas sobre todo en el oeste y la zona centro, donde se esperan las mayores acumulaciones. Ese día, las lluvias podrían avanzar algo más hacia el Mediterráneo y no descarta que se produzcan chubascos en el este de Cataluña y en Baleares y en la isla de La Palma.



Las temperaturas subirán en el Mediterráneo y Baleares hasta superar los 20 grados centígrados por ejemplo en Alicante o Murcia, pero por el contrario bajarán en el noroeste, ya que los vientos girarán a componente norte y serán más fríos, por lo que también descenderá la cota de nieve hasta los 1.000 o 1.200 metros al final del día en la cordillera Cantábrica y hasta 1.300 o 1.500 metros en el resto de las zonas montañosas de la mitad norte y estará entre 1.800 a 2.000 metros en el entorno del sistema Central.* El portavoz confía en que el sábado dará “una ligera tregua” en las lluvias antes de que por la noche llegue otra nueva borrasca por el suroeste. Así, la primera mitad del sábado seguirá lloviendo aunque con menos intensidad que los días previos en puntos de la mitad sur y el centro; en el tercio norte y en Baleares donde habrá chubascos tormentosos y permanecerán sin lluvias en el resto del país.** Por la noche llegará un frente asociado a la nueva borrasca que dejará precipitaciones en el oeste de Andalucía y de Extremadura. Eso sí, el sábado se registrará un “claro descenso” de las temperaturas, sobre todo en la mitad norte ya que volverán las heladas a zonas de montaña que pueden llegar a -6 o -8 grados bajo cero.



Con esta bajada, de nuevo caerá la cota de nieve, que se situará en 600 u 800 metros en el Pirineo navarro y hasta 800 o 1.000 metros en el resto de las montañas de la mitad norte. Ese día el viento de Tramontana y Cierzo soplarán con intensidad en el nordeste.* Por último, el domingo el frente avanzará y con él, las lluvias, que “ganarán terreno” por lo que Del Campo espera que sea un día “muy lluvioso” en buena parte del oeste y del centro de la Península, sobre todo en Andalucía y el entorno del Sistema Central.



Las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea y en Baleares y es posible que este día, el domingo, sobre también con intensidad del viento en el sur peninsular, especialmente en zonas montañosas y bueno.



Por su parte, las temperaturas subirán “claramente” el domingo salvo en el litoral mediterráneo, donde bajarán, y las montañas quedarán acotadas a zonas de montaña.



En Canarias el fin de semana habrá intervalos nubosos pero la AEMET no espera precipitaciones.



De cara a la próxima semana, el portavoz de la AEMET pronostica un tiempo “similar”, marcado por el sucesivo paso de borrascas que regarán buena parte de España, pero especialmente la mitad oeste de la Península y por las temperaturas que subirán el lunes y el martes aunque pueden volver a bajar el miércoles.