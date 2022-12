Albés: “Somos realistas, pero también ambiciosos”

miércoles 07 de diciembre de 2022

Tras sufrir una abultada derrota en Miranda hace apenas una semana, el Albacete Balompié estrenaba mes de diciembre ante su gente con una premisa clara: recuperar la identidad perdida. “Saco varias conclusiones positivas de este partido: una de ellas es la portería a cero tras encajar cuatro goles, otra es la solidez defensiva que la hemos recuperado y la última es que tenemos un punto más. Sabiendo de donde veníamos creo que hemos tenido una progresión tremendamente positiva”, dijo Albés.



“Estamos en la línea correcta. Esto no va en relación con no querer ganar los partidos. Quiero sacar los 6 puntos que nos quedan. Pero no tenemos que entrar en pánico. Tenemos mucha ilusión y emoción y funcionamos mucho mejor con el cariño que con las hostias”, declaró el técnico gallego.



“Ha sido un partido equilibrado. Creo que en la primera parte hemos estado más cerca de ese gol a través de ese ataque de posición y en la segunda nos ha costado más. Tenemos que valorar muy positivamente el hecho de que no hayamos recibido tantas ocasiones de gol sabiendo de dónde veníamos. Hemos recuperado ese espíritu y esa emoción con la que hemos jugado”.







Y es que la imagen mostrada hoy es a la que este equipo nos había acostumbrado en el arranque liguero. “Lo primero era recuperar la energía perdida en Miranda y lo segundo es recordar a todos de dónde veníamos. Tanto para entrenadores como para jugadores es importante recuperar de dónde viene cada uno. Muchos de los jugadores vienen de sufrir mucho para volver al fútbol profesional y esa energía, a través de distintas vías, hemos tratado de transmitirla a los jugadores para valorar la realidad y recargar la energía porque sin ella, somos un equipo más. Nadie se puede ir descontento porque el equipo ha jugado con la máxima energía posible”.



Sobre cómo ha visto el mister el partido de hoy. “La sensación es que hemos sido capaces de tener esa energía y afrontar el partido como se merece. Eso me pone contento. Nos quedan dos partidos, estamos por encima de esos 25 puntos, y ojalá hacer seis”.



“Creo que no va reñido el hecho de ser ambicioso con el ser realista. Cuando ponemos objetivos y somos excesivamente ambiciosos, al final nos auto presionamos y vemos muy lejos conseguir algo. Tratamos de ajustarnos a lo que podemos. Tenemos que ser conscientes de que todos los equipos van pasando por momentos y desde un punto de vista futbolístico tratamos de adaptarnos a cómo estamos ahora como equipo”.



Finalizaba rueda de prensa el míster gallego recordando a la afición blanca el buen hacer de este equipo. “Estamos en la línea correcta. Esto no va en relación con no querer ganar los partidos. Quiero sacar los 6 puntos que quedan. Pero no tenemos que entrar en pánico porque no haya una dinámica tan positiva a nivel de puntos. Tenemos mucha ilusión, emoción y funcionamos mucho mejor con el cariño que con las hostias. A los futbolistas tenemos que cuidarlos porque son los que han sido capaces de jugar como lo hemos hecho y los que se han dejado todo pese a no conseguir la victoria hoy”, sentenciaba el técnico albacetista.