La ley del "sí es sí" del Gobierno de PSOE/PODEMOS deja ya 53 agresores sexuales BENEFICIADOS de la reducción de sus penas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de diciembre de 2022 , 11:34h

El balance tras dos meses de su entrada en vigor no es, a todas luces, el deseado por el Ministerio de Igualdad que encumbró esta reforma del Código Penal con el lema principal de poner el consentimiento de la mujer en el centro. Lo cierto es que víctimas de hasta 14 comunidades autónomas han visto cómo sus agresores sexuales se BENEFICIAN de la nueva norma y ya hay un total de 53 REBAJAS en condenas de cárcel.



Son ya 53 los beneficiados por la ley del “solo sí es sí”, de los que 13 han sido excarcelados porque su estancia en la cárcel era ya suficiente una vez se les restan años en su condena. Al menos 61 años y menos de prisión reducidos a lo largo de las revisiones en las distintas audiencias provinciales y tribunales superiores.



La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado ya cuatro sentencias que rebajan la pena de condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, tal y como han informado este lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una de las cuatro revisiones de condenas, realizadas en la jurisdicción penal de la Audiencia -sección primera, tercera y cuarta- ha favorecido a un pederasta.



Por su parte, la Audiencia Provincial de Alicante ha rebajado dos años la pena a un hombre condenado por un delito de agresión sexual constitutivo de violación tras aplicar la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero. La condena pasa de seis a cuatro años de cárcel. El tribunal ha acordado también su inmediata excarcelación.



La Audiencia Provincial de Baleares ordenaba este mismo miércoles la excarcelación inmediata de dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración. En concreto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial acordaba estas puestas en libertad «sin perjuicio de la deliberación y decisión que adopte la Audiencia de Baleares al respecto».



Esta decisión se toma habiendo recibido un informe del Centro Penitenciario de Mallorca y visto el informe del Ministerio Fiscal. El Tribunal ha valorado en ambos casos que, de acuerdo con la nueva legislación, no puede exceder la pena impuesta de dos años, y, por tanto, la pena estaría cumplida a la vista de la liquidación de condena.



Y lo peor de todo, es que la lista de beneficiados y excarcelados por la ley "del sí es sí" del Gobierno de PSOE/PODEMOS amenaza con aumentar cada día, hasta que no se cambie la Ley.