Núñez se compromete a canalizar la llegada de fondos europeos desde Bruselas directamente a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha para fortalecer el municipalismo

Reclama que Almagro no pierda cuantía en el Plan Corresponsables y que la Junta no renuncie a efectuar las obras del gimnasio del Colegio Miguel de Cervantes

martes 21 de mayo de 2024 , 12:49h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido este lunes a canalizar la llegada de fondos europeos desde Bruselas directamente a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, con el fin de fortalecer el municipalismo.



De esta forma se ha expresado el presidente del PP en la región durante el encuentro mantenido con el alcalde de Almagro, Fran Núñez, donde ha podido conocer las necesidades del municipio responsabilidad de la Junta y que se están desatendiendo. Allí el presidente del PP-CLM ha explicado que esa canalización de la llegada de fondos se llevará a cabo de la mano del EPP, tras la composición del nuevo parlamento europeo.



Así, Paco Núñez ha lamentado que el gobierno socialista de la región sea incapaz de gestionar estos fondos y de prestar a los ayuntamientos el apoyo económico europeo que necesitan. Además, ha recordado que Page, al frente del gobierno, ha renunciado a reclamar las cantidades que el gobierno de Sánchez debe en concepto de financiación, o no ha presionado para que se ponga en marcha una segunda descentralización.



Por el contrario, ha detallado que los castellanomanchegos pueden confiar en el PP, ya que tiene un objetivo muy claro como es abrir esa senda para que el dinero llegue, directamente, de Europa a los ayuntamientos.



Reclama que no se reduzca la cuantía del Plan Corresponsables



Durante la reunión con el alcalde de Almagro, el máximo responsable de los populares ha hecho referencia a las necesidades del municipio desatendidas por la Junta como es el caso del Plan Corresponsables, que ha aminorado su cuantía en la localidad, así como las obras del gimnasio del Colegio Miguel de Cervantes. Núñez ha garantizado a los vecinos de Almagro que, de la mano de su alcalde, van a lograr que cuenten con la instalación deportiva que merecen, así como para que Almagro tenga las inversiones prometidas, presupuestadas y que ahora no pueden ser desatendidas.