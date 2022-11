Un Dépor sin puntería no pasa del empate en el derbi regional (0-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de noviembre de 2022 , 13:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Deportivo Guadalajara sumó un punto en su primer derbi regional de la temporada frente al Yugo Socuéllamos en un partido muy duro donde los morados supieron imponerse en las situaciones de choque y segunda jugada, llegando a dominar el partido, pero sin llegar a tener fortuna de cara a gol. Los alcarreños jugaron con uno más los últimos 20 minutos, pero la actuación de Diego Nieves, portero socuellamino, fue sobresaliente y evitó que los tres puntos se marcharan a Guadalajara.



Gonzalo Ónega alineó un once muy similar al que había conseguido las tres victorias consecutivas en los últimos tres partidos, con los cambios obligados por lesión de Dani Gallardo y Tellechea por Richi Souza y Chupi, que era uno de los cuatro jugadores morados que se medían al que fue su equipo (además del manchego, Stevens, Fran Santano y Nanclares vistieron la camiseta del Socuéllamos). Desde el principio, se vio cómo iba a ser el partido, con el balón más tiempo en el aire que rodando por el césped. Sin embargo, la primera jugada pudo cambiar por completo la situación. Diego Morcillo peleó por alto con los centrales y la pelota le cayó a Darío García, que sin pensar conectó un latigazo raso con la pierna izquierda que se marchó a escasos centímetros del poste.



Pronto dio la réplica el Socuéllamos, que consiguió enviar un balón a Pepe Delgado, que se encontró solo y dentro del área. Samu Pérez, muy atento, salió con todo a achicar espacio y terminó bloqueando el balón con la mano a corta distancia en una acción de mucho mérito. El primer varapalo para el Dépor llegó a los 12 minutos, cuando Cheki salió lesionado con una aparatosa lesión en la tibia por culpa del plantillazo de un rival en una acción que el árbitro no señaló ni como falta. El centrocampista alcarreño no pudo continuar y tuvo que ser evacuado en camilla, aunque afortunadamente la lesión no es nada grave. En su lugar entró Nanclares, que cuajó una actuación más que sólida, siendo el encargado desde ese momento de colgar el balón parado.



El partido pasó por fases de dominio de ambos equipos, aunque el Dépor fue superior en el cómputo general. Los morados, que jugaron de blanco, defendieron con garantías su área y se mostraron muy ganadores de duelos aéreos. Chupi y Morcillo fueron un dolor de cabeza para la defensa socuellamina, forzando saques de esquina y faltas peligrosas, en las que después le faltó a los morados el acierto de cara a portería para materializar.



La segunda parte fue muy similar a la primera. Sin que ninguno de los dos equipos moviese el banquillo, la tónica fue muy parecida, y pronto Chupi marcó gol tras ganar la espalda a la defensa en una contra, pero el asistente levantó la bandera e inhabilitó la jugada. Igual que al principio, el Socuéllamos se encontró pronto con su mejor ocasión, en un remate de Pepe Delgado a bocajarro que paró con gran agilidad Samu Pérez y que también fue anulada a posteriori por fuera de juego.



Llegó entonces la exhibición de Diego Nieves, que salvó un punto para su equipo evitando que el Dépor se pusiera por delante en sus mejores momentos. Cruz fue quien dispuso de la mejor de todo el partido en una acción donde Stevens centró raso desde la derecha y Morcillo conectó de primeras un gran disparo cruzado que sacó el guardameta. El rebote le quedó a Chupi en una posición muy forzada, pero el atacante consiguió disparar con la izquierda y superar al portero, pero un defensa la salvó bajo palos. El balón salió franco a una posición un paso por delante del punto de penalti, donde se encontraba Jesús Cruz. El centrocampista amortiguó y disparó lo que fue prácticamente un penalti en movimiento, que dirigió con violencia a su izquieda, pero que se encontró con una atajada complicadísima del portero socuellamino, que envió la jugada a saque de esquina poniendo el brazo firme.



Pablo Zotes, Iván Riveiro y Fran Santano fueron las soluciones que introdujo Gonzalo Ónega desde el banquillo para intentar desbloquear un encuentro en el que los morados se quedaron con un jugador más tras la expulsión de Siu por golpear a Chupi con el brazo en un salto pasados los 70 minutos. No le fue mal el intento, pues Fran Santano dispuso de varios remates para un Dépor que tuvo varias a balón parado para adelantarse, además de un disparo de Nanclares en el descuento desde dentro del área, casi sin ángulo, que Diego Nieves repelió sin problemas.



Tras este empate, el Dépor suma tres partidos consecutivos de liga sin perder, cuatro si añadimos el partido de Copa del Rey, con dos partidos seguidos en Segunda RFEF sin recibir gol. El siguiente compromiso para los alcarreños será el enfrentamiento en el Pedro Escartín con el filial del C.D. Leganés, que se disputará el próximo sábado.



FICHA TÉCNICA:



Yugo Socuéllamos: Diego Nieves; Antonio, Toboso, Siu, Carlos Martínez; Facu, Yimi, Christian (Yalike, 63′), Asier Barahona (Ricar, 74′); Pepe Delgado y David Agudo (Javi Heranz, 86′).



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Richi Souza, Ablanque, Álvaro Santiago, Sergi Segura; Darío García, Cheki (Nanclares, 12′), Cruz (Iván Riveiro, 78′); Morcillo (Pablo Zotes, 78′) y Chupi (Fran Santano, 78′).



Árbitro: A. Sánchez Ingidua (Comité Castellano y Leonés). Amonestó a Toboso (23′), Siu (70′ y 72′), Diego Nieves (73′), Facu (90′) y Pepe Delgado (90′) del Yugo Socuéllamos y a Pablo Zotes (22′), Darío García (29′), Richi Souza (81′) e Iván Riveiro (90′) del C.D. Guadalajara. Expulsó por doble amonestación a Siu (72′) del Yugo Socuéllamos.