Denuncian que "El presupuesto de 2023 en Castilla La Mancha es el primer acto electoral de Page, porque más que cuentas son cuentos”

martes 22 de noviembre de 2022 , 03:27h

El diputado del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que “el presupuesto de la Junta para 2023 es el primer acto electoral de Page, porque más que cuentas son cuentos”.



Así se ha pronunciado momentos antes de asistir a la comparecencia del Consejero de Hacienda del Gobierno Regional en las Cortes, donde además ha concluido que “el PP-CLM se ha quedado muy decepcionado después de las comparecencias de los consejeros a lo largo de los últimos días para explicar las cuentas públicas para 2023 “.



Rodríguez ha insistido en que “las cuentas de Page no atajan la situación que vive hoy nuestra tierra y lo único que hacen es mantener el nivel de gasto y de deuda y consolidar las partidas de asesores, mientras regatea en gastos urgentes y necesarios”. Por ello considera que estos presupuestos no son cuentas, sino cuentos que constituyen el primer acto electoral de García-Page”.



“Desde el PP-CLM seguiremos reclamando vía enmiendas, que los presupuestos de la Junta recojan las propuestas de Paco Núñez de rebaja de impuestos, ayudas al Tercer Sector y que se ponga en marcha la carrera profesional en la función pública y seguiremos planteando alternativas para mejorar este proyecto de presupuestos y que recoja las necesidades reales de los castellano-manchegos”.



Miguel Ángel Rodríguez ha recordado que “ Page es el presidente de una tierra que atraviesa serias dificultades y donde las familias no lo están pasando bien por el alto precio del gas, la luz, la gasolina y la cesta de la compra, y mientras Page se dedica a hacer entrevistas hablando de temas nacionales sin referirse a los problemas que atraviesa su tierra”.



En este sentido, ha subrayado que “ en el PP-CLM si queremos hablar de lo que preocupa a los castellano-manchegos, mientras que Page prefiere hablar únicamente de temas nacionales con dos objetivos; intentar hipócritamente alejarse de Pedro Sánchez e iniciar su particular campaña electoral demostrando que solo le importan las elecciones y los votos”.



No obstante ha denunciado que “ a pesar de que Page se dedica a hablar en los medios de asuntos nacionales que le interesan, no se pronuncia sobre noticias como la difundida por una televisión nacional que le volvió a sacar las vergüenzas , retratando a Castilla-La Mancha como la región con el IPC más alto de España, lo que se traduce en que somos la región con la cesta de la compra más cara de todo el país, o sobre otros temas nacionales de los que no solo no quiere hablar como la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno de Sánchez sino que lo que es peor, impide que se hable en las Cortes Regionales de este tema para evitar retratarse delante de los castellano-manchegos”.



“Page se queja mucho de Pedro Sánchez e intenta distanciarse de él en los medios nacionales, pero sus diputados nacionales votarán en el Congreso a favor de eliminar el delito de sedición, al igual que aprobaron la Ley del Solo sí es sí que hoy está sacando a los violadores y agresores sexuales de la cárcel”.



Por todo ello, el parlamentario popular Miguel Ángel Rodríguez, ha acusado a Page “ de estar más centrado en los votos y en seguir sentado en el Palacio de Fuensalida que en las preocupaciones y los problemas que tienen los ciudadanos de esta tierra”.