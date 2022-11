El Ayuntamiento de Cabanillas lanza una nueva convocatoria de ayudas a deportistas locales

martes 22 de noviembre de 2022

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo acaba de lanzar una nueva convocatoria de ayudas económicas directas para deportistas individuales de la localidad, que estén empadronados en el municipio, y que estén federados en entidades oficiales reconocidas por el Consejo Superior de Deportes. Se trata de una línea de subvenciones destinada a deportistas que hayan destacado por su participación y éxitos en competiciones oficiales mundiales, europeas, nacionales, regionales o provinciales durante el presente año 2022. Las ayudas buscan ofrecer una colaboración económica a estos deportistas destacados, para financiar los gastos que les genera la propia actividad y práctica deportiva, y son compatibles con otro tipo de ayudas. No entran en estas subvenciones los méritos obtenidos en campeonatos escolares, competiciones amistosas, o torneos y encuentros no oficiales.



Para esta convocatoria se ha dispuesto de un crédito de 6.000 euros, y las bases completas de la misma, así como la hoja de solicitud para poder acceder a ellas, se publicaron el pasado viernes 18 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia (número 220). Pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Cabanillas, en la Sede Electrónica Municipal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.



Pueden solicitar estas ayudas deportistas que hayan realizado su actividad competitiva entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, y que reúnan las siguientes condiciones: Estar empadronados en Cabanillas del Campo desde hace al menos dos años; estar en posesión de licencia federativa en cualquier modalidad deportiva oficialmente reconocida por el CSD (de acuerdo a los límites de edades establecidos por las distintas federaciones); y no estar cumpliendo sanción firme por infracción grave o muy grave en materia deportiva. También se exige estar al corriente en las obligaciones tributarias con Ayuntamiento, Agencia Tributaria y Seguridad Social, así como en el reintegro de subvenciones.



Con estas ayudas son subvencionables conceptos como los gastos federativos, licencias, gastos de inscripción a competiciones, gastos en material deportivo indispensable para las competiciones o el entrenamiento; gastos médicos y de fisioterapia; y gastos de transporte y alojamiento a las competiciones en las que se haya participado.



Las personas interesadas en concurrir a estas ayudas deben entregar cumplimentada la solicitud oficial de las mismas, junto al “anexo de méritos deportivos”; y acompañarlos de una fotocopia del DNI del solicitante (y de su padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad). También hay que acompañar estos documentos de una fotocopia de la Licencia Federativa de la presente temporada; y de un certificado de la Federación correspondiente, en el que se haga constar, por un lado, la clasificación conseguida por el interesado en el año 2022 en las competiciones indicadas en la solicitud, y por otro, que no se encuentra sujeto a sanción firme por infracción. Las mismas deben presentarse ante el Registro General del Ayuntamiento, en un plazo de 10 días hábiles a contar desde este lunes; ya sea de modo presencial, o a través del Registro Electrónico de la Sede Electrónica Municipal.



La concesión de las ayudas la estudiará una Comisión de Valoración formada por una concejala del área de Deportes del Ayuntamiento y dos funcionarios/as municipales, asistidos por técnicos especialistas en Deporte del consistorio. En el documento de Bases puede consultarse todo el criterio de valoración de méritos que se ha establecido en función de los méritos conseguidos a nivel internacional, nacional, regional o provincial.