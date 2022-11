"Hacedme hueco arriba", Primer Premio del 15º Concurso de Fotografía Taurina de ToroAlcarria

martes 22 de noviembre de 2022 , 03:22h

La impactante imagen de un toro tratando de hacerse hueco para subir sobre una pila de alpacas de paja donde se encontraban apiñadas más de 60 personas, durante el encierro por el campo de Fontanar, ha conseguido hacerse hueco también como la mejor fotografía del 15º Concurso de ToroAlcarria, cuyos premios se entregaron en la tarde del pasado sábado en Brihuega. El certamen, patrocinado por el Ayuntamiento de Trillo, la Central Nuclear de Trillo y el Ayuntamiento de Brihuega, ha brillado después de dos años de ausencia a causa del Covid, sobre todo, gracias a la buena calidad de los trabajos presentados.



Hacedme hueco arriba ha sido la imagen ganadora del 15º Concurso de Fotografía de ToroAlcarria, un certamen que ha esperado dos largos años de pandemia para poder volver a retratar los festejos taurinos de la provincia. Su autor, el madrileño Miguel González, recogía su merecido Primer Premio en la tarde del pasado sábado, durante el acto que se celebró en el salón de actos municipal de la localidad de Brihuega, patrocinadora del concurso junto al Ayuntamiento de Trillo y la Central Nuclear de Trillo.



“Es de las pocas veces que me he acercado al toro, porque no soy valiente”, reconocía entre bromas Miguel González, a quien “pasar por encima” de nombres de la fotografía taurina como Roberto Yebes le hizo verdadera ilusión, “porque los admiro, son una gente muy buena”, admitía. Miguel González, natural de Mejorada del Campo, es todo un “turista taurino”, pues sólo durante la pasada temporada fotografió un total de 137 festejos de todo el panorama nacional, desde Navarra, Valencia, Guadalajara, Salamanca o Valladolid. “Es algo que hago desde hace muchos años, tengo una página que se llama turismotaurino.com, y siempre he colgado mis fotos ahí”, explicaba el fotógrafo. En este sentido, “yo siempre que voy a los sitios voy a por una foto preparada; aquí, por ejemplo, iba a por una foto determinada; la conseguí, pero no era ésta, la que ha ganado, quería una foto de la carrera del toro”, detallaba González, quien se declara admirador del toro, del animal. “Más que en el recortador, más que en el público, yo me fijo en el toro, que no son unas fotos muy apreciadas, porque siempre se busca más el susto, el momento, pero yo soy más de fotos bonitas del toro, a mí me interesa el toro, sus hechuras”, en palabras del premiado.



El Segundo Premio del certamen fue para Vuelo sin motor, de Roberto Yebes, que logró congelar el momento en el que un jinete cae de su caballo durante el encierro por el campo de Torija. El Tercer Premio fue para La bajada, una bella imagen nocturna del encierro de Brihuega tomada por Álvaro Martín. Es curiosa la equivocación del autor al poner el título, pues, precisamente, de madrugada, cuando los toros del encierro briocense son conducidos hacia las calles para ser encerrados en San Felipe, se denomina La subida.



El Premio Especial para la mejor fotografía del Tradicional encierro por el campo del 16 de agosto en Brihuega fue para la imagen Toros por delante, de Rubén Albarrán, donde se observa la panorámica de cómo los toros suben rodeados de corredores que tratan de hacerse sitio.



Por último, el Premio Especial para la mejor fotografía tomada durante las Vacas por el Tajo de Trillo fue para Huyendo de la vaca brava, de Antonio de la Torre, un viejo conocido de este concurso y el mismo autor de la última fotografía ganadora de este galardón especial, el pasado 2019.



El Jurado lo tuvo difícil dada la alta calidad de las fotos participantes



Como reconocían los miembros del Jurado de este 15º Concurso de Fotografía Taurina de ToroAlcarria, el fallo ha sido complicado y ha originado controversias y discusiones, puesto que, en esta edición, ha llamado la atención que, aunque se han recibido menos fotografías, un total de 87, la calidad de las mismas ha sido mayor. “La calidad de los trabajos presentados ha sido muy buena; ha habido controversia dentro del Jurado, había distintos criterios, pero, bueno, al final yo creo que ha salido un fallo que hace honor al propio concurso”, declaraba Juan Carlos Fernández, jefe de Relaciones Institucionales de la Central Nuclear de Trillo.



En la misma línea, Paco Moreno, concejal del Ayuntamiento de Trillo, comentaba las dificultades para lograr un acuerdo dentro del Jurado. “Después de dos años de parón, he visto menos cantidad pero más calidad, y de hecho en el Jurado tuvimos diferentes opiniones, aunque al final pudimos llegar a un acuerdo”.



Además de Juan Carlos Fernández y Paco Moreno, formaron parte del jurado el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Brihuega, David Millano, quien también reconocía que “la calidad ha mejorado mucho respecto a otros años”, así como miembros de la Asociación Taurina Vacas por el Tajo de Trillo y de la Asociación Taurina 16 de agosto de Brihuega.



La 16ª edición, confirmada



“Llevan 15 años con este concurso, y tienen mucha ilusión, y el Ayuntamiento de Trillo, de Brihuega y la Central Nuclear, estamos ahí para apoyarles, de manera que habrá otra y más”, aseguraba Paco Moreno, concejal trillano, al término de un acto de entrega de premios que prácticamente llenó el salón de actos municipal de Brihuega. Durante el mismo, los asistentes pudieron disfrutar, primero, de una selección de fotografías realizadas durante la temporada por los hermanos Javier y Andrés Muñoz, creadores de ToroAlcarria, y, posteriormente, un vídeo con todas las fotografías presentadas. El acto fue entretenido y divertido, y el público pudo disfrutar de una jornada dedicada a la cultura del toro y a su afición por los festejos taurinos.



El acto, su puesta en escena, la exposición que antecede a la entrega de premios, el conjunto también ha ganado en calidad y profesionalidad con el paso de los años, como también reconocía Juan Carlos Fernández. “Es una actividad ya clásica, pero sobre todo pone de realce, a través de la fotografía, una realidad de la provincia de Guadalajara, que es el cariño, el amor que se tiene a la tauromaquia, y la forma de entenderla, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y desde la Central Nuclear de Trillo estamos encantados, mientras los hermanos Muñoz colaboren, y el Ayuntamiento de Trillo y de Brihuega, nosotros intentaremos colaborar con ellos”.



De esta forma, y con la ilusión intacta de Javier y Andrés Muñoz, el pasado sábado se confirmó la continuidad de este certamen, que alcanzará su 16 edición el próximo 2023. “En esta edición se han notado las ganas de toros que había. Estamos contentos y con ganas de que esto continúe. Seguiremos otro año más; ToroAlcarria seguirá en su empeño de difundir la gran afición que existe en la provincia de Guadalajara al mundo taurino y a los festejos populares”, declaraba, finalmente, Andrés Muñoz.