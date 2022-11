La experiencia de realizar las prácticas en un pequeño pueblo

domingo 20 de noviembre de 2022 , 18:53h

Dos estudiantes de la Universidad de Alcalá nos cuentan cómo ha sido la experiencia de realizar las prácticas formativas en un entorno rural gracias al programa Campus Rural desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Jacobo García-Perate Noeda, estudiante del Grado de Economía y Negocios Internacionales:

'He estado residiendo en Valdelagua del Cerro, un pequeño pueblo de Soria con 12 habitantes censados, desde junio a septiembre. Estuve trabajando en el Ayuntamiento y, junto al alcalde y otros vecinos, llevamos el proceso de creación de una empresa de fabricación de cerveza artesana ubicada en el mismo pueblo. Y yo, más concretamente, he analizado los pasos y requisitos legales, higiénicos y sanitarios, para la puesta en marcha de la fábrica aprovechando la ermita del pueblo. Dejé hecho un planning de los pasos que hay que seguir concluidas las prácticas.

La experiencia me ha servido para poner en práctica muchos conceptos y técnicas estudiados en la carrera como: cálculo del umbral de rentabilidad, diagrama de Gantt, etc. Por otro lado, también, me ha ayudado a ganar independencia, al estar viviendo en un pueblo casi deshabitado y, concienciación por el entorno rural y los problemas que sufre'.

Juan José Calero Martínez, graduado en Fundamentos de la Arquitectura y Urbanismo:

'Este verano, desde el mes de junio a finales del mes de agosto, estuve desarrollando la Acción número cuatro del proyecto piloto en España de la Agenda Urbana de la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo, una puesta en marcha que busca la renovación del territorito rural llevada a cabo mediante técnicas de emprendimiento social y estudio del territorio. Para desarrollar el planeamiento urbanístico se realiza un análisis previo en distintas esferas: por un lado estado urbano actual, herramientas de ordenamiento del territorio de las que se dispone actualmente, identificación de problemas principales detectados en los pueblos… con ello, se esboza una pequeña propuesta que guía cuáles podrían ser las distintas acciones para llevar a cabo en un territorio duramente castigado por el abandono poblacional pero también por el abandono interadministrativo. Así, más allá de un trabajo de dio forma a mi trabajo final de grado titulado Desarrollo rural urbano: el caso de la Mancomunidad del Alto Tajo y el Reto Demográfico de la Agenda Urbana, tuve la posibilidad de reconciliarme con un medio en el que he crecido y me ha visto crecer, así como la posibilidad de enfrentarme de pleno a la soledad, su gestión y reconocerse en el territorio como un elemento más al servicio de las necesidades sociales'.