Un antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, entre los mejores juristas jóvenes de España

domingo 16 de julio de 2023 , 17:53h

Roberto Gutiérrez acaba de finalizar el Grado de Derecho en la Universidad de Alcalá y cuenta con innumerables reconocimientos en torneos jurídicos. Ha sido integrante del reconocido equipo de Debate y Oratoria de la UAH y ha sido elegido como uno de los mejores juristas jóvenes de España por el Despacho de Abogados Garrigues.

- Durante tu carrera universitaria ¿qué reconocimientos has recibido?

- Acabo de finalizar el Grado en Derecho en la Universidad de Alcalá y, durante estos años, he representado a la universidad en multitud de torneos jurídicos universitarios de litigación organizados por algunos de los despachos e instituciones más importantes de España, y he sido miembro del Aula de Debate y Oratoria de la Universidad desde su creación.

Durante este tiempo en el Aula de Debate conseguimos ser campeones de España de Debate Universitario y de Debate Jurídico al ganar la Liga Española de Debate Universitario en octubre de 2021 y la Liga Nacional de Debate Jurídico en mayo de 2022. Asimismo, solo unos meses después conseguimos la victoria en la Copa de España de Debate Jurídico a la que nos habíamos clasificado al ganar la Liga Nacional.

En marzo de 2022 conseguí ganar de manera individual la fase regional y, unos meses después, el torneo nacional IE Legal Challenge organizado por el Instituto de Empresa (IE) junto a algunos de los despachos de abogados más importantes de España (Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Montero Aramburu, Herbert Smith Freehills) y por la consultora Price (PwC). El torneo recreaba para los participantes las condiciones y retos similares a los que se enfrenta la alta abogacía en su trabajo diario, como el trabajo en equipo, plazos, presión, casos de complejidad internacional y multidisciplinar y comunicación con los clientes. El dictamen final que debía prepararse tenía que ser defendido ante socios de los bufetes que organizaban el torneo.

Por otra parte, junto a algunos compañeros de la Facultad decidimos participar en torneos de litigación, los llamados Moot Court. En junio de 2022, conseguimos la victoria en el Moot Court del Despacho Garrigues, consistente en la simulación de un juicio oral sobre derecho de sociedades. En este Moot tuve el honor de recibir el Premio a Mejor Orador del Torneo. Asimismo, el equipo de la UAH se hizo con el premio al Mejor Escrito del Torneo. De igual manera, más recientemente, nos hicimos con la victoria en el ESADE Mua Challenge organizado por la escuela jurídica y negocios ESADE que recreaba una auténtica simulación de un juicio.

Por último, desde que empecé el Grado en Derecho me he sentido muy interesado por la investigación jurídica y la elaboración de artículos. En este sentido, conseguí ganar el Accésit del Premio Jóvenes Investigadores organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid con un artículo relativo al incumplimiento de los contratos a causa de la Guerra de Ucrania y el III Certamen de Artículos Universitarios organizado por el Consejo General de la Abogacía Española con un artículo sobre los medios de prueba digitales obtenidos en la Guerra de Ucrania ante un posible caso en la Corte Penal Internacional.

- ¿Desde cuándo participas en el Aula de Debate y Oratoria de la UAH?

- El Aula de Debate y Oratoria de la UAH nació hace casi tres años promovida por la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación, María Sarabia, que había sido campeona nacional y mundial de Debate. Tuve la suerte de ser uno de los alumnos seleccionados en el casting inicial, en el que se creó una gran cantera de debatientes y se acabaría traduciendo en los títulos que antes he mencionado. En especial, el Aula de Debate me permitió hacer grandes amigos y participar en torneos por toda España.

- ¿Por qué decidiste comenzar con esta actividad?

- En un principio, nuestra profesora de Derecho Eclesiástico, Isabel Cano, nos animó a participar en el casting a varios compañeros de la Facultad. Es cierto que, al contrario que en otras universidades, en Alcalá no existía un Aula de Debate hasta ese momento, así que fue un auténtico reto comenzar desde cero. No obstante, no tuve ninguna duda de que me serviría mucho de cara a mejorar mis habilidades comunicativas, en especial teniendo en cuenta que los abogados y otros profesionales del Derecho requieren de una buena oratoria en su carrera profesional.

- ¿Pensabas que ibas a llegar tan lejos?

- Sinceramente en aquel momento no podía haber imaginado todos los éxitos que he ido consiguiendo con la Universidad. Empezamos en debate con la ilusión de poder aprender, viajar y adquirir nuevas habilidades y experiencias. La verdad que estamos muy orgullosos. Siempre me he considerado una persona humilde y trabajadora y, al final, el esfuerzo da sus resultados.

Dediqué mucho tiempo para la preparación y los entrenamientos, muchas tardes y fines de semana tanto con mis compañeros del Aula de Debate como con mis compañeros de Facultad en los distintos torneos, por lo que ese esfuerzo hace mirar con más satisfacción todo lo conseguido. En todo caso, sin la ayuda de todos mis compañeros y profesores de la Universidad no habría conseguido tan buenos resultados, por lo que les estoy muy agradecido.

- ¿Qué es lo que más te gusta a la hora de participar en un debate? ¿cómo te preparas? ¿le dedicas mucho tiempo?

- Durante el transcurso de los debates y las simulaciones de juicios siempre he disfrutado mucho del momento a la hora de intervenir. En especial, aportar argumentos e intentar refutar los ofrecidos por el contrario. En este sentido, tanto el debate universitario como los torneos de litigación exigen mucho tiempo de preparación y aportar sólidos argumentos sustentados en datos. Concretamente, en los torneos de litigación se debe presentar un escrito de demanda y otro de contestación como en la práctica real, de manera previa a la audiencia. Todo ello exige muchas horas de preparación y muy buena coordinación entre todos los miembros del equipo.

- ¿Cuáles son las claves de un gran orador?

- Si bien es cierto que un gran orador tiene una buena predisposición y una gran habilidad para comunicarse en público, no es menos cierto que la oratoria y el debate exigen de mucho entrenamiento en multitud de aspectos: la organización mental y lógica de los argumentos que se van a ofrecer, la entonación, el control del lenguaje no verbal, la capacidad de acercarse y conectar con el público que te escucha, la seguridad o el manejo del movimiento por el escenario, entre muchos otros. Por ello, es muy importante la labor de aprendizaje y entrenamiento que realizan las Aulas de Debate, como la de Alcalá, puesto que la capacidad de comunicar tu mensaje y expresarse en público es fundamental en la vida práctica y profesional.

- Además, este año, has quedado finalista en el Premio a los Jóvenes Juristas del mismo bufete, ¿qué significa para ti?

- El haber sido uno de los premiados como finalista del Premio Jóvenes Juristas de Garrigues es un gran motivo de orgullo y el reconocimiento a muchos años de esfuerzo y de mucho estudio. La gran exigencia del certamen, en la que, tras cientos de solicitudes de participación de estudiantes de toda España, solo son elegidos por el Despacho treinta alumnos en base al expediente académico para realizar la primera fase escrita consistente en un difícil examen de cinco horas de duración, da buena muestra de la importancia de ser premiado.

En este sentido, el hecho de superar el exigente examen de la primera fase escrita habida cuenta de su duración (cinco horas) y su contenido, consistente en más de cuarenta preguntas de todas las ramas del derecho empresarial (mercantil/societario, incluyendo fusiones y adquisiciones, fiscalidad de la empresa, litigación y arbitraje, y derecho laboral), ya suponía un gran premio. No obstante, el hecho de acceder a la fase final oral en la que tuve que defender el dictamen realizado durante el examen escrito ante un jurado de mucha categoría compuesto por socios del Despacho Garrigues y representantes del Ministerio de Justicia, de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y de la Universidad de Navarra fue un auténtico reto y una gran experiencia.

La repercusión del premio y la importancia que tiene ser premiado para las Universidades de origen de todos los finalistas me llena especialmente de orgullo por lo conseguido. En especial, las felicitaciones de grandes juristas como el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y del Presidente de Garrigues, Fernando Vives, que presidieron la entrega de premios.

- ¿Cuáles son tus planes de futuro?

- Una vez finalizado el Grado en Derecho y tras haber realizado mis prácticas de Grado en otro de los Despachos más importantes de España, Pérez-Llorca, sigo con la mente puesta en logar una aspiración que tenía antes de empezar el Grado, dedicarme a la apasionante carrera de la Judicatura. Opositar es todo un reto, pero lo afronto con mucha ilusión.