Valdeluz acoge el 26 y 27 de noviembre el IV Campeonato de España de Roundnet, mezcla de tenis y voleibol

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de noviembre de 2022 , 18:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cuatro jugadores, dos parejas contrincantes, una pelota y una red colocada en el suelo, en arena, asfalto, césped o nieve sobre un soporte circular con patas. Es lo único que se necesita para disputar un partido de Roundnet, un novedoso y original deporte de estrategia en equipo y sin contacto físico, que fomenta la relación y coordinación entre los compañeros y que requiere puntería, control y agilidad. Los días 26 y 27 de noviembre, el polideportivo de Valdeluz acoge el IV Campeonato de España de Roundnet Indoor, primera vez que se disputa fuera de la Comunidad de Madrid. “Este municipio se ha caracterizado por cobijar deportes minoritarios, así que será una magnífica oportunidad para que el gran público pueda acercarse a una modalidad tan espectacular como curiosa”, invita Merche de la Rica, concejal de Deportes. La competición se desarrollará en jornadas de sábado y domingo, con la participación de unos 80 jugadores procedentes de toda España el primer día y de otros cuarenta en la jornada dominical.



Esta cuarta edición, que se retransmitirá en directo a través del canal de Twitch (@roundnetspain), será la más ambiciosa y disputada de su corta historia con la inscripción de más de 50 parejas repartidas en las categorías Masculina Primera División, Masculina Segunda División, Femenina y Mixta. Organizada por la Asociación Madrileña de Roundnet con el apoyo de Roundnet Spain y Roundnet Guadalajara, a la cita de Valdeluz han confirmado su presencia los mejores jugadores del ranking nacional que estuvieron en el primer Mundial de Roundnet de la historia que se celebró el pasado mes de septiembre en Bélgica con la participación de 33 países, así como las figuras emergentes de este deporte, que buscarán dar la sorpresa en el torneo. En horarios de mañana y tarde, el sábado será el turno de las categorías masculina y femenina, mientras que el domingo estará reservado a los partidos de categoría mixta. En el polideportivo de Valdeluz tendrán que defender su cetro las parejas masculina, femenina y mixta que defienden los títulos cosechados en la edición de 2021 que se disputó en Fuente el Saz de Jarama.



Conocido también como Spikeball o Trivolle, en el Roundnet no hay límites del área de juego ni posiciones fijas de los jugadores, que pueden moverse en 360º alrededor de la red. El objetivo es golpear la pelota sobre la malla sin dar en el aro y con un máximo de tres toques e intentar que el equipo rival no pueda devolverla con éxito. Cada vez que la bola rebota en la red y sale despedida hacia fuera cambia la posesión y, a partir de ahí, se produce un intercambio de golpes hasta que alguno de los equipos no logra la devolución. Los puntos puede ganarlos tanto el equipo que tiene el saque como el que está al resto y normalmente cada partido se disputa a quince o 21 puntos con dos de diferencia. Los equipos deben golpear la pelota de manera alterna entre los miembros de la pareja y puede hacerse con cualquier parte del cuerpo, aunque por lo general se utilizan las manos. Cada partido tiene una duración aproximada de unos 15-20 minutos y en este campeonato de Valdeluz habrá fase de grupos y eliminatorias o brackets.



Originario de Estados Unidos, donde comenzó a practicarse hace más de veinte años y hoy es un deporte profesionalizado, el Roundnet cuenta en nuestro país con alrededor de 350 practicantes. Desde el punto de vista organizativo, no está vinculado a ningún estamento federativo y los equipos se agrupan en asociaciones territoriales. Sin duda, este IV Campeonato de España de Roundnet Indoor que se disputa el último fin de semana de noviembre en el polideportivo de Valdeluz servirá para ‘ampliar las fronteras’ de un deporte novedoso y alternativo, en palabras de Merche de la Rica, concejal de Deportes, que cada año incrementa el número de adeptos y aficionados.