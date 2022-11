Guarinos avisa que CLM `se juega mucho´ y advierte que si Page apoya la reforma del delito de sedición no será `digno´ de representar a esta tierra: “Está con los delincuentes y el PP con España y los españoles”

jueves 17 de noviembre de 2022 , 07:41h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha avisado hoy que esta tierra “se juega mucho” y ha advertido, -al mismo tiempo-, que si “Page apoya la reforma del delito de sedición no será digno de representar a la región. Él está con los delincuentes y el Partido Popular está con España y los españoles”.



Así se ha pronunciado Guarinos, -en rueda de prensa-, donde ha recordado a Page que “quedarse de brazos cruzados no es una opción y que mirar hacia otro lado no es la solución”.



En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España quiere reformar el Código Penal para hacer “un traje a medida” a los delincuentes que convocaron un referéndum ilegal, y que además aprobaron una declaración unilateral de independencia y atentaron contra España y contra el Estado de Derecho.



De esta manera, ha asegurado que el Gobierno de España, con el apoyo de Page en Castilla-La Mancha pretende modificar las leyes para beneficiar a quienes atentaron contra España y también para beneficiar a los que nos han robado a todos los españoles para les salga gratis y no entren ni en la cárcel.



“Reformar el Código Penal para hacer un traje a medida a los delincuentes, socios del Gobierno y del PSOE es una decisión sin escrúpulos y una auténtica aberración e irresponsabilidad”, ha indicado.



Guarinos ha señalado que la reforma del delito de sedición, tal y como la plantea el Gobierno de España con el apoyo del PSOE y Page es un “pago más” a quienes han chantajeado y humillado al Estado de Derecho, a España, a los españoles, a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos.



Por eso, ha advertido que “Page lo debería evitar, así como el PSOE de esta tierra lo debería evitar, y, sin embargo, lo está apoyando”.



Guarinos se ha referido a las declaraciones realizadas por Page en el año 2018 cuando afirmó lo siguiente: “Yo he dicho muchas veces y le repito, antes de romperse el país, antes de romperse España, no tenga ninguna duda se va a romper los partidos, y desde luego el PSOE también, que coadyuven a que se rompa el país. Esto pasa en España y en cualquier país normal”.



Así mismo, ha lamentado que estas palabras “se las ha llevado el viento, ya que, ahora, dice todo lo contrario”.



Pregunta a Page si le queda algo de decencia política y moral



Además de esto, Guarinos ha preguntado a Page si tiene escrúpulos y si le queda algo de dignidad y de decencia política y moral. Así, ha pedido que aclare si va a ser coherente y congruente con lo que dijo en diciembre de 2018, es decir, “si quiere que antes de romperse España se rompa el PSOE o si se va a volver a bajar los pantalones y va a apoyar a Sánchez”.



¿Va a rebelarse Page y el PSOE de CLM contra tanto despropósito que estamos viendo en España o va a obedecer sin rechistar?



Además, se pregunta si quedan valores en el PSOE o si les vale todo para mantener en el poder a Sánchez. ¿Queda algún dirigente del PSOE con valores o les vale todo para que Sánchez siga aferrado al sillón?

Page tiene el deber moral de parar esta aberración



Por otra parte, ha insistido en que Page tiene el deber moral de parar esta aberración, no con palabras sino con hechos y con votos. Así, ha señalado que en este tema o se está con Sánchez o con el interés general de España.



¿Dónde se ha visto que el Gobierno de un país proteja a los delincuentes en lugar de proteger a los ciudadanos?, ha preguntado.



“Si Page permite que salga adelante la reforma del delito de sedición estará con Sánchez y en contra del interés general de España”, ha apuntado.



Además, ha afirmado que se trata de una traición sin precedentes y que los castellanomanchegos “no se lo vamos a perdonar”. “No nos vamos a quedar parados ante un Page callado, y, por eso, siempre habrá un Paco Núñez defendiendo a nuestra tierra y el orden constitucional”.



“Page se ha puesto del lado de los delincuentes, pero el PP nos ponemos del lado de los castellanomanchegos y del lado del Estado de Derecho, de España y de Castilla-La Mancha”.



Por último, ha instado a los diputados socialistas a que rompan la disciplina de voto con la reforma del delito de sedición. “Pedimos que rechacen con sus votos la reforma del delito de sedición ya que, el Código Penal y las leyes están para protegernos a los ciudadanos, no para proteger a los delincuentes”.