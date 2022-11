Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con peor nivel de inglés de España

martes 15 de noviembre de 2022

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con peor nivel de inglés de España, según datos extraídos del EF EPI 2022, el índice de nivel de inglés que realiza cada año EF Education First y que ya constituye un documento de referencia para la mayoría de los gobiernos. A través de la prueba EF SET, realizada a más de dos millones de adultos procedentes de los 111 países que han participado este año, se ha evaluado el dominio de cada país y región no angloparlante de la lengua inglesa.



Dentro de España, la comunidad ha obtenido 519 puntos, lo que la sitúa en la franja intermedia de la clasificación que engloba a todas las regiones y por debajo de la media nacional (545 puntos). Los puestos más relevantes están ocupados por Galicia, con 584 puntos; Cataluña, con 581 puntos; y País Vasco, con 577. El resto de las comunidades que se ubican en la franja de nivel alto de conocimiento son Madrid, Navarra, Asturias y Castilla y León, todas ellas con una puntuación por encima de la media del país (545 puntos) con 572, 557, 556 y 556 puntos, respectivamente.



Las comunidades que peor posición obtienen, por el contrario, son Extremadura, con 502 puntos y La Rioja, con 509 puntos. El resto de las comunidades que se ubican en la franja de nivel intermedio de conocimiento son Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias y Murcia, todas por debajo del nivel de la media española.



En cuanto a las ciudades, Vigo y A Coruña son las ciudades con mejor nivel de España, con 593 y 588 puntos, respectivamente. Les siguen Barcelona, Bilbao, Madrid, Tarragona, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia, todas por encima del nivel nacional y situadas en la franja alta de competencia.



Las que peor puntuación obtienen, empezando por la cola, son Las Palmas de Gran Canaria, con 524 puntos; Murcia, con 525 puntos y Valladolid, con 530. Les siguen Santa Cruz de Tenerife, Granada, Sevilla y Alicante, en el nivel intermedio de la franja e inferior al de la media de España, exceptuando Sevilla y Alicante, que lo igualan.



España no consigue mejorar su nivel de inglés

A pesar de que por primera vez desde el año 2014 rompe con la tendencia bajista y mejora ligeramente en 5 puntos (545 puntos), España sigue estancada y repite una discreta 33ª posición dentro del índice. Su posición en el ranking mundial, cuyo top 10 está dominado por países europeos, la sitúa a la cola de Europa en cuanto a nivel de inglés, por detrás de Italia, que en esta edición ha ganado 3 posiciones, y por delante de Francia, que ha descendido 3 puestos pasando del 31 al 34. En este sentido, Francia, España e Italia, tres de los países con mejor posición económica, siguen sin llegar al nivel de sus vecinos, mientras que Alemania consigue mantenerse en las diez primeras posiciones con un dominio del inglés cualificado como muy alto.



Xavier Martí, director general de EF España, ha asegurado que “pese a este pequeño empujón, el nivel de inglés de los españoles se mantiene en unos niveles moderados y lleva muchos años sin evidenciar grandes mejorías” y se ha mostrado contundente a la hora de afirmar que “estos datos constatan que el modelo educativo presenta unas deficiencias en el aprendizaje de idiomas”.



En términos generales, el nivel de inglés en Europa ha crecido unos 6 puntos, de media, con respecto al año pasado, aunque la tasa de mejora de la UE se ha ralentizado. Algunos países con nivel bajo y moderado, como Italia, Rusia, Turquía y Ucrania, han liderado el crecimiento de este año.



A nivel tanto europeo como mundial, España se mantiene con un nivel medio de dominio de inglés, en la misma horquilla que Ucrania, Corea del Sur o Costa Rica. Pertenecer a este nivel medio significa que se dominan tareas como las de participar en reuniones en el área de conocimiento propia, entender las letras de las canciones o escribir mensajes de correo profesionales sobre temas conocidos.



En esta edición del ranking, continúa a la cabeza Países Bajos por cuarto año consecutivo a nivel mundial, seguido de Singapur, Austria, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Portugal y Alemania, conforman el TOP10. En Europa, por su parte, también se sitúa a la cabeza Países Bajos, al que siguen Austria, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Portugal, Alemania y Croacia.



Mejorar a través de experiencias en el extranjero

Aprender una nueva lengua es un proceso que requiere muchas horas de práctica y estudio. Los malos resultados de años pasados arrojan una información negativa sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras en España, lo que revela que es necesario modificar este proceso. “Los cursos online pueden servir como refuerzo, pero lo más adecuado para aprender una lengua es hacer una inmersión en el extranjero”, cuenta Xavier Martí. “De esta manera, se logrará aumentar las capacidades lingüísticas, además de percibir los matices existentes en las diferentes culturas que nos rodean”, apostilla.



Otra realidad a mejorar es el nivel de los profesores. “El profesorado necesita una formación sólida antes de utilizar nuevas metodologías y herramientas en el aula”, apunta Martí y añade que “en España se necesita más profesorado que hable bien inglés. Con demasiada frecuencia, la formación de los docentes se añade a las reformas educativas como idea de última hora y esto acaba en fracaso. Por eso es muy importante que, para garantizar una enseñanza de calidad, los alumnos acudan a escuelas en las que trabajen únicamente profesionales capacitados para ello”.