Núñez pregunta a Page si va a reclamar un Comité Federal para decir a Sánchez que el PSOE-CLM no apoya la eliminación del delito de sedición

martes 15 de noviembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García-Page “si va a reclamar a Pedro Sánchez un Comité Federal” para trasladar que el PSOE de Castilla-La Mancha no le apoya en su empeño de eliminar el delito de sedición.



Así lo ha indicado en rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, junto a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, donde ha reclamado a Page acudir al Palacio de La Moncloa para trasladar, como representante del Estado en Castilla-La Mancha, que no se puede acometer esta modificación del Código Penal “que pone en riesgo la unidad nacional y el futuro de la autonomía”.



De la misma forma, Núñez ha incidido en si Page va a dar órdenes a sus nueve diputados nacionales para votar en contra de esta decisión, ya que la estructura orgánica de los socialistas castellanomanchegos se encuentra en el Congreso de los Diputados.



El presidente del PP regional ha añadido que en este momento “tremendamente importante” o se está con España, con la Constitución y con el Estado de Derecho o “se está con Sánchez y los independentistas”.



Núñez ha lamentado que son ya demasiadas las veces en las que los castellanomanchegos “hemos vivido a un presidente que dice una cosa y hace la contraria y que anuncia una medida y no la cumple”. Por ello, ha exigido a Page que “no vuelva a traicionar a los castellanomanchegos”, ya que “no nos merecemos un presidente que nos engañe y que no esté a la altura del momento histórico que vive el país”.



“Para que Castilla-La Mancha tenga la oportunidad de progresar, la oportunidad de crecer y la oportunidad de fortalecerse económicamente y empresarialmente para captar inversión internacional y fomentar el crecimiento de las pymes y los autónomos, para fortalecer la agricultura y la ganadería y para mejorar la prestación de los servicios públicos”, ha dicho Núñez, es fundamental “un contexto de seguridad y estabilidad donde España nos acompañe”.



El presidente del PP-CLM ha indicado que “solo la fortaleza y la unidad del país puede permitir el crecimiento de una autonomía”, por lo que “no se puede estar en este momento en medio del río”.



Por último, Núñez ha recordado que Page, en una entrevista en el año 2018, aseguró que “antes se rompería el PSOE a que se rompiera España”, por lo que ha insistido en que ha llegado el momento de posicionarse porque “o se está con España o se está con Sánchez y los independentistas”.