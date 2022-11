Agudo: “No hay medias tintas”. ¿Está Page con Sánchez y los independentistas o está con los españoles y los castellanomanchegos que rechazan una rebaja del delito de sedición?

Recuerda que, si Page “calla” y no demuestra “con hechos” que está en contra de esta “tropelía” será “cómplice” de la humillación y traición del PSOE contra España y contra la Democracia

viernes 11 de noviembre de 2022

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha advertido hoy que, en un asunto tan grave no caben “medias tintas” y ha preguntado a Page si está con Sánchez y los independentistas o está con los españoles y los castellanomanchegos que rechazan rebajar las penas del delito de sedición.



Así se ha pronunciado Agudo, -en rueda de prensa-, donde ha exigido a Page que se pronuncie sobre esta “tropelía” y diga claramente si “apoya” las políticas socialistas de Sánchez que se basan en debilitar el Estado de Derecho para “mantenerse uno en el Palacio de Fuensalida y el otro en la Moncloa”.



En este sentido, ha denunciado que lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país es un asunto “muy grave” y que, por lo tanto, si Page calla y no demuestra “con hechos” que está en contra de esta “tropelía” será de nuevo “cómplice” de la humillación y la traición que está llevando a cabo el PSOE contra España, entregando así la Democracia de todos los españoles a los que quieren romperá nuestro país.



Y también serán “cómplices, - ha advertido-, los diputados nacionales y los senadores socialistas de Castilla-La Mancha, así como los alcaldes del PSOE y todos los concejales que no se pronuncien en contra de este asunto.



“Aquí no caben las medidas tintas a las que nos tiene acostumbrados Page, diciendo una cosa en la televisión y luego haciendo todo lo contrario cuando tiene que votar en Castilla-La Mancha”, ha indicado.



De esta manera, ha asegurado que la “claridad” está en los “hechos”, y, por eso, ha vuelto a exigir a Page que acepte el debate que le ha propuesto el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para votar en las Cortes Regionales en contra del delito de sedición y mostrar así una postura conjunta en contra de la decisión de Sánchez.



Un Sánchez, - ha recordado-, que ha humillado a una nación que merece un Gobierno más digno de lo que hoy padece, así como una España que merece un proyecto que garantice una mayor calidad democrática que hoy tanto Sánchez como el PSOE está “pisoteando” con la complicidad de sus barones que callan, al igual que hace Page.



La secretaria general del PP-CLM ha denunciado que Sánchez haya utilizado el Código Penal de este país como “moneda de cambio” con el independentismo para facilitar su permanencia, un año más, en el Palacio de la Moncloa. “Esto es una auténtica vergüenza”.



“Es una humillación hacia nuestro país, hacia las instituciones y hacia todos los españoles”



Además de esto, Agudo ha señalado que las leyes en España no se pueden redactar en la sede de ERC de Cataluña por la conveniencia política de Sánchez y que ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a la necesidad de ningún dirigente político como Sánchez, ni menos de los que se han levantado contra nuestra nación.



Así, ha asegurado que en ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los “sediciosos” y Sánchez se ha rendido a políticos fugados y a dirigentes con sentencia firme por utilizar las instituciones autonómicas en contra de España y en contra de la unidad territorial.



Además de esto, ha lamentado el silencio de los mandos intermedios y de los barones socialistas que están representados en las instituciones, desde el Congreso de los Diputados hasta el último ayuntamiento. “Ese silencio es una traición hacia los valores que un día decidieron representar”, ha concluido.