El PP-CLM aprueba dos resoluciones en defensa de los castellanomanchegos

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 20:12h

El Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha aprueba por unanimidad la siguiente resolución en defensa de los castellanomanchegos, por un presente digno y un futuro justo:



1.- Apoyamos la aprobación urgente de un Fondo de Contingencia social para el Tercer Sector, para hacer frente a los sobrecostes del gasto corriente de todas las asociaciones del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, que incluya tanto a las entidades mayores como a las menores.



La crisis sobrevenida de la pandemia de coronavirus y la crisis energética e inflacionista que sufre España y, especialmente, Castilla-La mancha hace necesaria la puesta en marcha de manera urgente de un fondo adicional que ayude a las entidades que prestan un servicio que debería prestar la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha en un ámbito tan importante como los servicios sociales que, precisamente, afectan a los que más están sufriendo.



Este fondo de contingencia incluiría a todas las asociaciones del Tercer Sector, independientemente de su ubicación o tamaño, para que puedan acceder a estas ayudas y poder afrontar los gastos de un año tan complicado.



2.- Exigimos la puesta en marcha inmediata de la carrera profesional en el ámbito de la Función Pública. Y lo hacemos porque es un compromiso del presidente regional, Emiliano García page que desde hace siete años se comprometió a ello y que, más recientemente, en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado los pasados 4 y 5 de octubre, en el que se comprometió a ponerla en marcha de manera inmediata.



El proyecto de presupuestos regionales para 2023 no contempla la puesta en marcha de la Carrera profesional, lo que supone que, hasta principios del 2024, en el mejor de los casos, no se pondrá en marcha.



3.-Solicitamos la puesta en marcha por parte del Gobierno regional de un Plan de modernización de la Atención Primaria, que recoja todas las demandas del sector, con una apuesta por los profesionales, ampliando las plazas y mejorando los contratos, y con una renovación de los centros sanitarios, con el objetivo último de reducir las listas de espera y garantizar una Sanidad pública de calidad, con carácter general, y, especialmente, en el medio rural.



Este plan tiene que tener un presupuesto finalista y suficiente no solo para mejorar su actividad ordinaria, sino para poder realizar una eficaz labor para hacer frente al incremento de la cronicidad.



Tiene que establecer un sistema de trabajo para que los médicos de familia, pediatras, personal de enfermería y fisioterapeutas de Atención Primaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tengan tiempo suficiente para sus pacientes y para ello se necesita una plantilla bien dimensionada, acercándonos al objetivo de “no lista de espera en Atención Primaria”.



Tiene que contemplar la solución para potenciar la capacidad resolutiva del personal de enfermería en la gestión de cuidados. Que se apueste por el desarrollo e implementación de nuevas competencias para las enfermeras y enfermeros.



Tiene que priorizar la atención de las plazas de difícil cobertura con incentivos económicos y de jornada, de desarrollo y carrera profesional; con méritos extra en las bolsas de empleo, o para la consolidación del puesto de trabajo, afianzando a los profesionales sanitarios a la Zona de Salud y favorecer la consolidación de Equipos y la continuidad asistencial.



Y tiene que adecuar la gestión de la agenda por parte de los equipos de Atención Primaria, para la reserva de tiempo para la atención domiciliaria y las actividades preventivas y de salud pública.



4.- Exigimos al secretario general del PSCM-PSOE y presidente de la Junta de Comunidades de CLM, Emiliano García Page, la retirada del proyecto de presupuestos regionales para 2023 por entender que son irreales, no compensan el exceso de recaudación que ha habido por causa de la inflación y no bajan impuestos, acciones fundamentales estas última que solicitamos para compensar el exceso de dinero que los castellano manchegos han tenido que pagara por los impuestos o la alta inflación de Castilla-La Mancha.



No sirven para salir de la crisis, al revés, sirven para empeorar la situación como se ha demostrado este mismo año.



Proponer un incremento de la recaudación con este panorama, por la vía de los impuestos, es descabellado si fuese cierto y demuestra cuál es el auténtico objetivo de los socialistas: freírnos a impuestos.



En cuanto a los objetivos de las cuentas para 2023, no cumplen la necesidad de recuperación y consolidación económica que necesita la región. Es más: avanzan en la desigualdad y la falta de oportunidades en un contexto en la que hay un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, con casi un 25 por ciento de los castellanomanchegos en riesgo moderado o severo de exclusión.



Aumentar el gasto corriente, que es consolidado y anualizado, y fiar la consolidación fiscal al aumento de ingresos, que es cíclico, no es prudente, ni parece la mejor acción para favorecer el empleo en las empresas.



Con las cuentas diseñadas para el próximo año no aumenta la competitividad y, respecto al empleo, tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de Castilla-La Mancha pondrán en riesgo los actuales, tanto en el sector público, como en el privado.



No se solución los problemas de autónomos y Pymes y por eso exigimos la devolución del proyecto y la realización de unas nuevas cuentas, basadas en la realidad y con propuestas que soluciones nos lo problemas de los castellanomanchegos.



Además, el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha aprobado la siguiente resolución:



1.- Mostramos nuestro absoluto rechazo a cualquier pacto para reformar el Código Penal que afecte a la rebaja de los delitos de rebelión y sedición, y que además esté basado en un acuerdo previo con partidos independentistas o filo etarras.



2.- Exigimos al secretario general del PSCM-PSOE y presidente de la Junta de Comunidades de CLM, Emiliano García-Page, y al secretario provincial del PSOE de Guadalajara y Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que den instrucciones de manera inmediata para la celebración de un debate extraordinario y posterior aprobación de una resolución conjunta de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha para que, en el Pleno que las Cortes celebrarán el próximo jueves, día 3 de noviembre de este mismo año, se manifieste por escrito la voluntad unánime de los representantes de los castellanomanchegos de solicitar la ruptura de cualquier tipo de pacto con independentistas y proetarras para la reforma de los delitos de sedición y rebelión, y se exija al Gobierno nacional la ruptura de cualquier acuerdo existente o futuro con estos grupos. Un Gobierno responsable no puede pactar, de forma simultánea, con quienes queremos fortalecer la Constitución y el Estado de Derecho, y con quienes quieren destruirlo.



3.- Exigimos al secretario general del PSCM-PSOE, Emiliano García-Page, que de instrucciones a los nueve diputados castellanomanchegos, pertenecientes a la federación del PSOE de Castilla-La Mancha, para que muestren su rechazo a cualquier acuerdo con partidos secesionistas o defensores del terrorismo de ETA, y lo hagan de palabra y de hecho, mediante la votación en contra en el Congreso de los Diputados de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de Estado si, tal y como se ha demostrado, están basados en una contraprestación a los independentistas para la reforma de los delitos de sedición y rebelión, o en cualquier otra concesión que hubiera contraria a la defensa del actual modelo de convivencia que nos hemos dado, basado en el Estado de Derecho y la Constitución y en la defensa de la Democracia y de la unidad de España.



4.-Mostramos nuestro absoluto apoyo a la dirección nacional del Partido Popular por haber decidido romper las negociaciones con el Gobierno en relación con el Consejo General del Poder Judicial, al considerar inasumible cualquier tipo de acuerdo que implique pactar la renovación del Órgano de Gobierno los jueces y tribunales con quienes pretenden dejar sin efecto las resoluciones de los mismos, y con quienes no reconocen ni respetan las resoluciones de los órganos judiciales y quieren dejar sin efecto el principio de la separación de poderes.



Consideramos que no es posible llegar a un acuerdo en este sentido mientras se indulta a políticos que han cometido delitos graves contra el Estado y se prepara el terreno para que puedan volver a hacerlo en la más absoluta impunidad.



El Partido Popular iniciamos las conversaciones en relación con la renovación del CGPJ con el convencimiento de que necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Por los mismos motivos las hemos suspendido, retomándolas si Pedro Sánchez quiere, o si le dejan, y si previamente, se compromete por escrito a no reformar los delitos de rebelión y sedición en el sentido que tiene intención de hacerlo y parece hacer pactado ya con los independentistas.



Toledo a 9 de noviembre de 2022