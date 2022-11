Unidas Podemos-IU rechaza el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara por la ausencia de políticas de vivienda

viernes 25 de noviembre de 2022 , 11:31h

En el pleno de los presupuestos que se celebra hoy, Unidas Podemos-IU ha votado en contra de los presupuestos pese que algunas de sus enmiendas han sido aprobadas. vEn esta decisión ha pesado sobre todo la falta de políticas de vivienda y la gestión del patrimonio municipal del suelo. Unidas Podemos-IU mantiene un recurso de la modificación de crédito número 3, que afectaba a los usos del patrimonio municipal de suelo, que debería ser un patrimonio separado, circular.



En palabras de Morales “el proyecto de presupuestos incumple las obligaciones legales con el Patrimonio Municipal de Suelo, que según la legislación en vigor, debería servir prioritariamente para vivienda protegida. Para resolver esa anomalía hemos hecho una enmienda de 4,8M € para Patrimonio Municipal de Suelo, que al ser rechazada nos ha llevado al voto en contra. Y anuncian “una reclamación al presupuesto una vez publicado”. En caso de ser rechazada no descartan “iniciar acciones legales como ya hemos hecho con el recurso que ya ha sido admitido a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha precisamente por el Patrimonio Municipal de Suelo.



Desde Unidas Podemos-Izquierda Unida no han querido dejar de valorar las enmiendas incorporadas. En palabras de Alfredo Vicente Ruano “pese al voto contrario somos un grupo propositivo, que ha conseguido con las enmiendas parciales una pista de skate, más compra de arbolado, más dinero para maquinaria en el cementerio o la compra de cajas nido para golondrinas y aviones, pero cualquiera entenderá que menos de 150.000 € en enmiendas de casi 6 millones de € no van a modificar el sentido de nuestro voto”.