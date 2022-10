IU denuncia IRREGULARIDADES contractuales en el servicio de limpieza de edificios municipales de Azuqueca

miércoles 05 de octubre de 2022

El grupo municipal denunció en el Pleno de julio la falta de cobertura contractual en ese servicio durante 635 días, tras conocer el informe nº 1419 del Tribunal de Cuentas.



Según ha manifestado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, después de formular la pregunta al señor alcalde de que, si era cierto que ese servicio estuvo sin cobertura contractual casi dos años, desde el 30 de abril de 2016 al 26 de enero de 2018, el señor alcalde se limitó a decir que cuando estuvieron en el acto al que fueron citados, la instructora en ningún momento habló de lo que usted está planteando. Se puede comprobar en el vídeo de la sesión plenaria.



Sin embargo, y así aparece en el informe, señala la portavoz, la última prórroga del contrato de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares venció el 30 de abril de 2016, y hasta la formalización del contrato fiscalizado, el 26 de enero de 2018, el servicio se estuvo prestando por el adjudicatario del contrato anterior.



En mayo de 2017 tuvo lugar una revisión de precios del 1,60 % basada en el contrato anterior, cuya vigencia ya había expirado.



Pues bien, el asunto no queda ahí, ha proseguido Pérez, quien nos ha adelantado que ya ha recurrido al Tribunal de Cuentas para conocer de primera mano el asunto y saber, además, quién, jurídicamente, asistió al Ayuntamiento, cuál fue su coste, y por supuesto, la posible sanción económica que ha tenido que pagar el Ayuntamiento.



Al parecer, el contrato de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares incluía una bolsa de horas cuya asignación se realizó por los responsables del Ayuntamiento y fue notificada al adjudicatario por escrito, asignación que, sin embargo, no constaba en la documentación remitida.



Se abonaron al contratista facturas mensuales por un importe de 48.527,59 euros, IVA incluido, resultado de dividir el importe de adjudicación entre 24 mensualidades. Al parecer, tampoco consta en el expediente que se haya hecho uso de la totalidad de la bolsa de horas, a pesar de que el Ayuntamiento abonó facturas por el importe total de adjudicación, ni que esa asignación de horas se haya hecho de manera proporcional entre los doce meses para que las facturas tengan siempre el mismo importe. Por esta razón, en el Boletín Oficial de la provincia, nº 187, de 30 de septiembre, se publicaba el Edicto de procedimiento de reintegro por alcance de la Administración de Justicia (Tribunal de Cuentas, sección de enjuiciamiento), para que los responsables comparezcan en los autos, personándose, dentro del plazo de los nueve días siguientes a su publicación.



Además, se han emitido facturas complementarias bajo el concepto de “refuerzo de limpieza” por un importe total de 28.784,87 euros, sin que conste debidamente justificado por qué no se realizaron con cargo a la bolsa de horas que incluía el contrato. El Ayuntamiento devolvió la fianza a la empresa adjudicataria sin efectuar la recepción y liquidación del contrato, con incumplimiento del artículo 102 del TRLCSP (devolución y cancelación de garantías).



María José Pérez, ha insistido en que la contratación pública, tal y como pone de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas “constituye una de las actividades más importantes que realizan las entidades locales para la satisfacción del interés público, la prestación de los servicios públicos municipales y la realización de los fines que les son propios, siendo una de las áreas a la que se aplica mayor volumen de recursos económicos”.



Pérez ha afirmado que es muy grave que el nombre de Azuqueca de Henares aparezca en los informes del máximo órgano fiscalizador como es el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la contratación de servicios públicos y despilfarro del dinero de los contribuyentes.



La portavoz de la formación de izquierdas ha concluido diciendo que ya ha solicitado toda la información al Tribunal de Cuentas y que por supuesto, pedirán explicaciones en el próximo Pleno a los responsables y emprenderán acciones legales.