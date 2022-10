Concurso de fotografía para confeccionar el calendario municipal de Almonacid de 2023

miércoles 05 de octubre de 2022 , 07:46h

Con el objetivo de confeccionar el calendario municipal del año 2023, con las 6 fotografías seleccionadas y dando, además, a conocer su belleza. El concurso concluirá el 24 de octubre de 2022, a las 15:00 horas.



El Ayuntamiento de Almonacid de Zorita pone en marcha su habitual concurso anual para confeccionar el calendario municipal de la Villa de Almonacid de Zorita en todas sus facetas: artística, urbanística, escenográfica, folclórica o festivas.



Pueden participar tanto profesionales como aficionados a la fotografía. Las fotografías deberán ser originales, y no haber sido presentadas a ningún otro concurso. Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías por participante, de las cuales sólo podrá ser elegida una por autor.



Las debe presentar en papel fotográfico, en un formato de 18 x 24 cm, horizontal. Lo hará dentro de un sobre identificado con un lema y el título “villa de Almonacid de Zorita 2023”. Dentro del mismo irá un sobre más pequeño. Identificado por fuera con el mismo lema que la fotografía, y que contendrá los datos del autor: nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico.



Los participantes deberán entregar una versión en digital, formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 300 ppp. Esta versión debe incluirse en el sobre, grabándola en un CD o USB. Las fotos podrán ser tratadas digitalmente para mejorar los niveles, curvas, agudeza, contraste y otros retoques que no impliquen la creación de un compuesto por diversas tomas que compongan una sola foto y que no refleje la obra presentada por una sola toma concreta.



Los dos formatos de envío, papel y digital, son obligatorios. Las fotografías en papel no necesitarán estar dispuestas sobre un soporte rígido. La dirección de envío es: Ayuntamiento de Almonacid de Zorita. Plaza de la Villa nº 1. 19118 Almonacid de Zorita (Guadalajara).



Las seis fotografías seleccionadas formarán parte de las páginas de calendario municipal 2023, con un pie de foto con el nombre de su autor o autora.



Se establecen dos premios, un primero dotado con 100 € más un Jamón donado por “El Estanco” y un segundo de 50 € y un tarro de miel. La mejor fotografía, se colocará en la portada y la segunda en el mes que elija el autor.



Las fotografías presentadas estarán expuestas en el Espacio Cultural “El Molino”. Las fechas de dicha presentación se darán a conocer próximamente.