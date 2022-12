Inés García, librera seguntina, pregona la Navidad 2022-2023

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de diciembre de 2022 , 06:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Como es habitual, el pregón tenía lugar en la Iglesia de Santa María. Posteriormente, la Banda de Música de Sigüenza interpretó su concierto de Navidad.



A partir de la Inmaculada, ya se pueden escuchar las rondas de villancicos por las calles de Sigüenza. Sin embargo, la Navidad comienza cada año, de manera oficial, con el pregón, en la Iglesia de Santa María.



En la mañana de hoy, lo ha prologado la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. La alcaldesa dio las gracias a la parroquia por la cesión del espacio para el pregón y el concierto, y a la Banda de Música, que interpretó su tradicional concierto de Navidad a continuación. La alcaldesa calificaba a los últimos pregoneros de la Navidad seguntina como entrañables y muy queridos, como también lo es la de este año, Inés García, propietaria de Librería Rayuela. Merino le ha dedicado unas palabras muy cariñosas, como baluarte del comercio local que es, así como también ha alabado su calidad humana y profesional, puesto que la Librería Rayuela, frente a la catedral, es otro de esos lugares entrañables de Sigüenza que llaman la atención de quienes vienen a visitarla. “Son muchos los que, cuando viajo fuera de Sigüenza, me recuerdan que Rayuela, esa pequeña librería frente a la catedral, es un lugar muy especial”, ha señalado. La alcaldesa ha terminado deseando felices fiestas a todos en las primeras navidades “normales”, desde 2019, “y sobre todo después de lo que hemos pasado, repletas de salud”.



El pregón de esta Navidad, lo ha pronunciado la reciente premio COPE Guadalajara, la librera Inés García, que divulga la cultura, desde su establecimiento, “Rayuela”, pero que, además se implica de manera habitual en el calendario de eventos de la ciudad.



Después de agradecer la oportunidad, de dar el pregón, superando su “miedo escénico”, Inés ah recordado a un parroquiano de la librería muy querido a quien echa mucho de menos: Domingo Bartolomé, exconcejal del Ayuntamiento de Sigüenza, gran lector y uno de los artífices de la creación de la Banda de Música, recientemente fallecido. A él le ha dedicado su pregón.



Inés se ha referido a que la Navidad es una época que acerca a la literatura a través de días de ocio con la familia donde disfrutar de tardes de recogimiento en casa, tomando un café o infusión y leyendo un buen libro, o compartiendo la lectura con los más pequeños.



La librera, después de pedir una reflexión sobre lo importante que es volver a juntarse, por fin, con la familia en estas fechas, “con una cierta normalidad y sin test”, ha hecho alusión a la importancia de la correspondencia física mediante papel y bolígrafo que, por suerte, todavía existe con los Reyes Magos- “Esperemos que no tengamos que mandar la carta nunca por whatsapp o por email. Sería frío e impersonal y atiborraríamos a sus majestades con mensajes absurdos y hasta groseros cuando lo que pedimos no es lo que nos han traído. Menos mal que son seres tan antiguos que ni siquiera saben lo que es un móvil ni un coche, todavía vienen en camellos…”, ha argumentado.



Y como le correspondía como librera, ha contado, a modo de calendario de adviento literario, cómo la Navidad aparece reflejada por diferentes autores. William Shakespeare, entre los años 1599 y 1601, escribió una comedia teatral en cinco actos llamada “Noche de Reyes” o “La duodécima noche”, que es su título original en inglés, contando a partir de Nochebuena que coincide con la Noche de Reyes o Epifanía.



La novela más popular de la Navidad es la escribió el escritor británico Charles Dickens con su obra “Cuentos de Navidad”. Escrita en 1843 cuenta la historia de un hombre egoísta y huraño que cambia su forma de ser durante unas frías navidades debido a la visita de tres fantasmas que le hacen reflexionar y empatizar con la pobreza general, sobre todo la infantil de la época y con el significado real de la Navidad.



El ucraniano Nikoáli Gógol en 1832 escribió una novela corta llamada “Nochebuena” llena de magia y fantasía.



Hans Christian Andersen, el famoso cuentista, escribió en 1845 el cuento “La pequeña cerillera” o “La niña de los fósforos” cuya historia sucede en Navidad y “cuyo final nos hubiera gustado que fuera otro”.



Emilia Pardo Bazán, novelista gallega escribió unos cuentos llamados “Cuentos de Navidad y año nuevo” en 1893 y “Cuentos de Navidad y Reyes” en 1902.



Ya en 1905 nos encontramos con otro cuento de las manos del estadunidense O. Henry llamado “El regalo de los Reyes Magos”. Es una deliciosa narración donde una joven pareja desea regalarse algo por Navidad pero no tienen dinero.



Años después Dylan Thomas, galés de nacimiento escribió también un relato llamado “La Navidad para un niño en Gales” “que es uno de los mejores relatos del autor y que hace revivir los recuerdos de la infancia”.



Después de exponer su mini calendario y animar a los presentes a leer más en estas fechas y a entrar en calor para comenzar dos semanas intensas de emociones, comidas, aperitivos, abrazos, rondallas, villancicos, panderetas, besos, risas y alegría a borbotones, Inés deseó a todos los presentes una feliz Navidad.



A continuación del pregón, Inés recibió un detalle y un ramo de flores, por cortesía del Ayuntamiento de Sigüenza, y comenzaba el concierto de Navidad de la Banda de Música de Sigüenza.



Dirigida por Iván Miño, la Banda, que integran en la actualidad 25 músicos de todas las edades, ha interpretado una selección de diez villancicos: Tamborilero, Ya viene la vieja, Ay que chiquirritín, Campana sobre campana, Jingle Bells rock. All I Want Chrismas, Jingle Bells (Luis laguna), Noche de paz, Nochebuena seguntina y la Marcha Radezky, cuya interpretación es tradicional en el año nuevo, pero que la Banda de Música ha querido interpretar hoy. “La Banda ha sonado muy bien, afinada, con una dinámica musical perfecta. Estoy muy orgulloso de mis músicos”, decía al término del concierto su director, que está barajando ahora la posibilidad de sumar instrumentos de cuerda a los de viento madera, viento metal, y percusión, con los que ya cuenta.